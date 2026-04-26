Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda görev yapan Asistan Doktor Özlem Çeküç, beyninde tespit edilen kitle nedeniyle tedavi gördüğü aynı hastanede dün yaşamını yitirdi. Çeküç’ün ölümü, meslektaşları ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.
Özlem Çeküç’ün cenazesi, işlemlerinin ardından bugün memleketi Ordu’ya getirildi. Çeküç için Altınordu ilçesindeki İmam Hatip Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özlem Çeküç, Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi Bakacakaltı mevkiindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.