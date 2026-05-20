Yaklaşık 3 yıldır gözlerden uzak, sakin ve istikrarlı bir birliktelik sürdüren Miray Daner ile Özlem Çerçioğlu'nun oğlu iş insanı Ata Caner Çerçioğlu, evlilik yolunda ilk ciddi adımı atmaya hazırlandığı iddia edildi.
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu'nun gelini oluyor
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ve ilişkilerini büyük bir gizlilik içinde yürüten ünlü oyuncu Miray Daner ile CHP'den AK Parti'ye geçmesi tepki çeken Özlem Çerçioğlu'nun oğlu iş insanı Ata Caner Çerçioğlu evleniyor.Züleyha Öncü
AİLELER TANIŞTI, SIRA NİŞANDA
Magazin kulislerinden sızan son bilgilere göre, ünlü çift önümüzdeki yaz aylarında nişanlanmayı planlıyor.
Daha önce ailelerin de bir araya gelerek tanıştığı öğrenilirken, ilişkinin resmiyete dökülmesi için hazırlıkların başladığı konuşuluyor.
Gündemdeki yerini koruyan bu ilişkinin bir diğer dikkat çeken detayı ise aile bağları.
Miray Daner’in uzun süredir birlikte olduğu Ata Caner Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla tepki çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu.
Evlilik sinyallerini daha önce veren ancak özel hayatlarının mahremiyetine büyük özen gösteren ikili, basın mensuplarının soruları karşısında adeta ser verip sır vermiyor.
İlişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Daner ve Çerçioğlu'nun, yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen nişan töreni için şimdiden büyük bir heyecan içinde olduğu belirtiliyor.