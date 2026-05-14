CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi gündemdeki yerini korurken, bugün basına servis edilen bir fotoğrafta Özgür Özel ve Yalım arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer almıştı. CHP'li Günaydın o konjuşmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gökhan Günaydın'ın açıklaması şöyle:

"Sayın Genel Başkan'ın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yaptılar. Biliyorsunuz, silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp yazışmaları geri çağrılabiliyor.

Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının; içeriğindeki fotoğraf ve görseller de dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir.

Niye yaptık bunu? Niye Genel Başkan bunu yaptı? Çünkü o mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar; ya başka fotoğraflar kullanılarak ya da mevcut fotoğraflar silinmek suretiyle bir başka algı yaratılmak suretiyle bir çabanın içerisine girilmiş.

Sözü edilen yazışmada akçeli bir konu kesinlikle yoktur. Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya girdiği zaman; o manşetleri atanlar, bu haberleri yapanlar alçaklıklarıyla baş başa kalacaklardır, utanacaklardır."

NE OLMUŞTU?

CHP'den ihraç edildikten sonra etkin pişmanlık ifadesi vermeye başlayan Özkan Yalım, CHP lideri Özgür Özel'in kendisinden 1 milyon euro istediğini iddia edip, ekran görüntülerini savcılığa sunmuştu. Yalım'ın sunduğu ekran görüntüsünde ise 1 milyon euro ibaresine rastlanmadığı görülmüştü.