CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolu’da toplanan vatandaşlara seslenen Özel, soruşturma yöntemine tepki göstererek sürecin siyasi olduğunu savundu.

Vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Özel, “Buraya seçtiğiniz belediye başkanınıza, iradenize sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

Tanju Özcan’ın ifadeye çağrılması halinde gidebileceğini belirten Özel, gözaltı kararını eleştirerek,

“Bu şehrin belediye başkanı çağrılsa gelmeyecek miydi? Gelirdi. Savcılık ifadeye davet etse soruları sormayacak mıydı? Soracaktı. Kaçacak bir yeri yok. Sabah evine baskın yaptırmak husumetli bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

"GARİBANIN ÇOCUĞUNU OKUTMANIN NERESİ SUÇ OLABİLİR?"

Özel, soruşturmanın Özcan’ın bir vakıf üzerinden burs verilmesiyle ilgili olduğunu belirterek,

“Bu vakıf Bolu’daki hayırseverlerden bağış alır, yoksul çocuklara burs verir. Sayıştay denetledi, kusur bulunmadı. Garibanın çocuğunu okutmanın neresi suç olabilir?” dedi.

Soruşturmayı eleştiren Özel, “Partinin genel başkanı olarak Tanju’nun yaptığından utanmıyoruz. Bu muameleyi yapanlar utansın. Biz Tanju Özcan’la gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Savcılığın tutumuna da tepki gösteren Özel, “Bu şehirde seçilmiş belediye başkanına yapılan saygısızlık Bolu’ya yapılmıştır. Jandarma operasyonuyla gözaltı yapmak doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Özel konuşmasının sonunda CHP’li belediye başkanlarının yalnız olmadığını vurgulayarak,

“Utanılacak bir iş yapmayan Cumhuriyet Halk Partili’nin arkasında kaya gibi dururuz. Tanju Özcan yalnız değildir” dedi.