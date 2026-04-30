CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İsrail yönetiminin; ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur. Dünya, bu pervasız saldırı karşısında susmamalı; uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermelidir.

Biz, içinde 20 Türk vatandaşımızın da bulunduğu Sumud filosunun yanında olmaya; soykırımcı İsrail yönetimini lanetlemeye cesaretle devam edeceğiz. Vicdan sahibi milletimize sesleniyorum: Netanyahu’ya 'Savaş kahramanı' diyen Donald Trump’ın kurduğu sözde barış masasına, İsrail yönetimiyle birlikte oturan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının; bugün Filistin’in yanında olduğunu söylemesi riyakârlıktır, samimiyetsizliktir. Bu ikircikli tutumun artık inandırıcılığı kalmamıştır. Soykırımcılarla aynı masada oturmanın utancını kimse bu millete yaşatamaz"