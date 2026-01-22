Ekonomik kriz, her gün art arda gelen zamlar sebebiyle geçinemeyen vatandaşlar 'çözüm odaklı' ekonomik politikalar bulunması için yetkililere seslenmeye devam ediyor. 'Geçim yoksa seçim var' diyen ana muhalefet ise erken seçim istiyor.

Tam adıyla "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 7. maddesi uyarınca 16 bin 881 lira en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Ocak ayı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 zam yapılmıştı. Geçinemeyen emekliler rakama isyan ederken CHP lideri Özgür Özel gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

'EMEKLİNİN DERDİNE ÇÖZÜM BULUNAMAMASININ İZAHI YOK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dün emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi için 7. maddede verdiği önergenin AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak duruma isyan etti. Özel "emeklinin bu derdine çözüm bulamamasının izahı yoktur. Peki, 7. madde geçti gitti, ne olacak?" diye sordu.

Özel'in açıklaması şöyle

"Malum, AK Parti ve MHP dün 7. maddede verdiğimiz önergeyi reddettiler... Her şeye para bulanların, kesinleşmiş vergiden vazgeçenlerin, emeklinin bu derdine çözüm bulamamasının izahı yoktur. Peki, 7. madde geçti gitti, ne olacak? Biz CHP olarak bu yasanın son oylamasından önce tüm milletvekillerini mutlaka salona bekliyoruz.

Bu noktada yeni çabalarımız, önerilerimiz olacak. Bir kez daha dün reddettikleri maddeye “evet” oyu vermelerinin İç Tüzük’te imkanları vardır. Biz bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz"

"EMEKLİLERE KİMSE GARİBAN DİYEMEZ"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıklamalarına ilişkin sorulan soruya da yanıt veren Özgür Özel "Emeklilere kimse gariban diyemez" dedi.

Özel "Özlem Hanım ‘gariban’ demiş. ‘Gariban’ demek sahipsiz kimse demek. Emeklilere kimse gariban diyemez. Emeklileri onlar sahipsiz bırakmaya çalışsa da CHP, emeklisine sahip çıkıyor, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.