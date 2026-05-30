Özgür Özel bayramlaşmak için çağrı yaptığı Güvenpark’ta, çok büyük bir kitleye hitap etti. Konuşmasının ardından halkı yürüyüşe davet eden Özgür Özel Anıtkabir'e ilerlerken YENİÇAĞ muhabiri Eda Erdağı'nın sorusunu yanıtladı.

Özel, "İktidar yürüyüşünü başlatıyoruz' dediniz. Sonraki adımlarınız neler olacak? Yol haritası belli mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Bundan sonra en önemli yol haritası; hukuki mücadeleyle, siyasi mücadeleyle ve fiziki mücadeleyle partimizi gerçekten seçilmiş bir Genel Başkan'a emanet edene kadar... Bu, ben partinin son dört kurultayında seçilmiş Genel Başkanıyım. Ancak kurultaya saygılıyım, üyeye saygılıyım. Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin, hatta Türkiye'de iktidarı değiştirme umudu olan herkesin vereceği kararlara saygılıyım. Ama milletin dediği olur, sarayın dediği olmaz. "Sarayın dediği olacak" diyenlere karşı milletin gücünü gösteriyoruz.