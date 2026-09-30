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İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24'ün internet haber portalı ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

Mahkeme kararı, uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi. Kararın, son 1 yıl içinde 'LGBT propagandası niteliği taşıyan 118 içerik' nedeniyle verildiği kaydedildi. Siber Güvenlik Başkanlığı, kararı T24'e tebliği etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle TBMM 28’inci Dönem Beşinci Yasama Yılı’na hazırlık toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

'YARIN MECLİS'TE YERİMİZİ ALACAĞIZ'

Özel, "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız. Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız" dedi.

'BÖYLE DEVLET YÖNETİLMEZ'

Özel, T24’e getirilen yasağa da büyük tepki gösterdi. Özel, “Anayasasında, “Basın hürdür, sansür edilemez” yazan bir ülkede, milyonların haber aldığı bir yayın kuruluşunun kapısına bir sulh ceza mahkemesi kararıyla, sudan sebeplerle kilit vuruluyor.

Önce T24’ü günlerce hedef gösterdiler. Ardından ülkemizi bir kez daha utandıran bu karara imza attılar. Böyle devlet yönetilmez. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Biz, bu baskıya, bu otoriter anlayışa hiçbir zaman teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız” ifadelerini kullandı.