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“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24 internet haber sitesi hakkında kapatma kararı verildi. Gerekçe olarak son bir yılda 118 içeriğin “LGBT propagandası” niteliğinde olduğu belirtildi.

T24 internet haber sitesinin internet ve sosyal medya hesaplarına İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engellendi.

T24'TEN İLK AÇIKLAMA

Erişim engeli kararı T24'ün haber sitesinde şöyle duyuruldu: