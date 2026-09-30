“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24 internet haber sitesi hakkında kapatma kararı verildi. Gerekçe olarak son bir yılda 118 içeriğin “LGBT propagandası” niteliğinde olduğu belirtildi.
T24 internet haber sitesinin internet ve sosyal medya hesaplarına İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engellendi.
T24'TEN İLK AÇIKLAMA
Erişim engeli kararı T24'ün haber sitesinde şöyle duyuruldu:
Adalet Bakanlığı, basın gruplarında paylaştığı notla T24'ün internet ve sosyal medya hesaplarının 'LGBT propagandası' yaptığı suçlamasıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kapatıldığını duyurdu. T24, bir süredir sosyal medya hesaplarında iftira ve linç kampanyasına maruz bırakılıyordu