CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesine tepki gösteren Özel, "Gün gelecek CHP'de bir balyoz operasyonu olacak. Elimize alacağız balyozu tüm gişeleri kıracağız. Milletin köprüsü millete bedava olacak" dedi

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"19 Mart sonrası başladığımız mitingler için "Yazın sıcağında nasıl olacak?", "Kışın nasıl olacak?" diye sormuşlardı. Doksan birinci eylem Kocaeli'ndeydi.

Siyasi operasyonlar devam ettikçe mücadelemiz devam edecek.

18 Mart akşamı da hep birlikte o tarihi gecede İstanbul'da ayakta olacağız.

Belediyelerimize çöküyorlar 'Ya ne yapıyorsun?' diyorum. Gel mesela Aydın'da koyalım sandığı, Aydınlılar karar versin Aydın'ı kimin yöneteceğine.

Geçen sefer bir karar verdiler sen tehditle ya ‘bize katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın’ diye topuklayıp kaçana karşı koyalım sandığı.

Gaziosmanpaşa'da koy bakalım sandığı, Hakan'ı mı seçiyorlar yoksa senin o bilmem ne yöntemiyle oraya getirdiğin kabiliyetsizi mi seçiyorlar?

'MİLLETİN KÖPRÜSÜ MİLLETE BEDAVA OLACAK'

Gün gelecek CHP'de bir balyoz operasyonu olacak. Elimize alacağız balyozu tüm gişeleri kıracağız. Milletin köprüsü millete bedava olacak.

Şimdi 12 maaş alıyorsun; o mavi yakalı ya da beyaz yakalı genç kardeşimin 55, 60, 70 bin lira alacağı maaşın üç tanesi vergiye gidiyor. Yani 12 tane maaş alıyor, 9'u cebine kalıyor, üç tanesi vergiye gidiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.

İşçiden, emekliden, memurdan alınan vergi yüzde 62; esas parayı kazanandan alınan vergi yüzde 11. Böyle bir adaletsizliğin içindeyiz.

Lüks vergisi diye başladılar ama bugün tırnak makasında var, mutfak tüpünde var, doğal gazda var. Herkesin ihtiyaç duyduğu her şeyde ÖTV var."