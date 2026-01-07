CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni yılda da sürdürüyor.

2026'da İstanbul'da yapılacak ilk mitingin adresi Beykoz oldu. Söz konusu miting için yurttaşlar alanda toplandı.

"BEYKOZ BELEDİYESİ'Nİ GERİ ALACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Beykoz Belediyesi hakkında konuşan Özel, "Doğru adayı bulacağız ve bu seçimi kazanacağız, dedik. Alaattin Köseler'i size emanet etmiştim. Kime görevi verirseniz, millet değerli olduğu için o yönetir. Ama İBB'de hazımsızlık yapanlar Beykoz'u da hazmedemediler. Biz attığınız oya sahip çıktık. Durmadılar, ellerinden gelen her türlü numarayı çevirerek bu belediyeye çökmeyi hedeflediler. Alaattin Köseler'e sordukları; '67 bin lira özel kaleme yollamışsın, ne parası?' Köseler'in kendi başkanlığı boyunca uçak parasını, yemek parasını ödeyeceğim deyip toplamda kasaya geri gönderdiği para olduğu ortaya çıktı" sözlerin sarf etti.

"Ant olsun ki, bu ellerimle o resmi Beykoz Belediyesi'ne ben asacağım!" diyen Özel, "O belediyeyi bu alçaklardan, bu hırsızlardan geri alacağım!" dedi.

"İMAMOĞLU ERDOĞAN'I YENDİ, HAZMEDEMEDİLER"

"İmamoğlu Erdoğan'ı yendi, hazmedemediler" diyen Özel, "Bunu kabullenmeyenler, CHP'yle baş edemeyenler bunda 294 gün önce Ekrem Başkanın evine polisimizi yollayarak sanki bir suçluymuş gibi alarak bir darbeye giriştiler.

Yapılan bir sonraki cumhurbaşkanına darbeydi. Direnmekten başka çare yoktu. Bir çağrı yaptık. Her darbenin bir nedeni vardır, bunun nedeni İmamoğlu'nun başkanlığını engellemekti. Gelen seçtiğinize sahip çıkın dedik. 10 gün boyunca toplanmayı gösteri yapmayı yasakladılar.

110 bin kahraman geldi, seçtiğinin arkasında durdu. Oraya akan tüm İstanbullulara selam olsun, helal olsun sizlere. Haklı olan kazanacak, güçlü olan değil haklı olan kazanacak. Bu meydanda ahlaki üstünlük vardır.

Büyük mücadele olacak, haklı olan kazanacak. Biz kazanacağız!" dedi.

"EMEKLİLER İÇİN NÖBETE GEÇECEĞİZ"

"Bu maaş, maaş değildir. Emekliye verdiğiniz maaşa maaş denmez, harçlık denir" diyen Özel, "CHP Grubu yarın akşam meclis kapanana kadar mücadeleyi terk etmeyecek. Emekliler için nöbete geçeceğiz. O kaçaklar gelene kadar, emekliye zammı verene kadar mücadele edeceğiz. Siz bu mücadeleyi verirseniz, vekilleriniz de orada olacak, hakkımızı söke söke alacağız. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak!" sözlerini sarf etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını aktardı:

“Canım Beykozlular, benim güzel hemşerilerim… Saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, canım gençler, sevgili çocuklar… Hepinizi özlemle, hasretle kucaklıyorum. 2026’nın tüm dünyaya ve ülkemize mutluluk getirmesini diliyorum. Bundan birkaç gün önce, Beykoz’un değerli belediye başkanı, sevgili yol arkadaşım Alaattin Köseler’in Silivri’den gönderdiği yeni yıl mesajını gördüm. Alaattin Köseler Başkanım orada diyordu ki; ‘Makamlar geçicidir ama hayattaki ahlaki değerlerimiz ve duruşumuz kalıcıdır. Azmimiz büyük bir değer taşımaktadır.’ İşte bizim siyasete, yöneticiliğe bakışımız budur. Bizler, örnek aldığımız, layık olmaya çalıştığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, milletin gönlünden daha büyük ve daha değerli bir makam bilmeyiz. Ve tıpkı O’nun gibi, bir kere millete hizmet etmek için yola çıkarsak, asla yorulmaz, asla pes etmeyiz.”

"MİLLETİN VİCDANI KARŞISINDA ÇOKTAN MAHKÛM OLDULAR”

“Bizleri yalan ve iftiralarla mahkûm edebileceklerini zannedenler, milletin vicdanı karşısında çoktan mahkûm oldular. Biz, 19 Mart’tan bugüne, her gün daha da güçlendik. Her geçen gün, haklılığımız daha çok görüldü. Onlar ise her gün ellerinde patlayan iftiralarla, kumpaslarla milletin gönlünden, gözünden iyice düştüler. Milletin seçimle iş başına getirdiği yöneticileri haksız, hukuksuz biçimde tutuklayarak, bir zorbalık düzeni kurmaya kalkanlar, meşruiyetlerini yitirdiler. Eşit şartlarda yarışmayı göze alamayıp, siyasi rakibini güdümlü yargı eliyle saf dışı bırakmaya çalışanlar, meşruiyetlerini yitirdiler. Millete verdikleri hiçbir sözü tutmayanlar, ekonomiyi batıranlar, eğitimi, sağlığı, adaleti yerle bir edenler, meşruiyetlerini yitirdiler. Gayrı meşruluktan kurtulmanın, milletin onayını ve güvenini almanın tek bir yolu vardır: Getirin sandığı, vatandaş kararını bildirsin. Getirin sandığı, milletin dediği olsun! Milli iradeden korkanı, sandıktan kaçanı millet affetmez. Affetmeyecek. Milleti kutuplaştırarak seçim kazanmanın devri bitmiştir.”

“MİLLETİMİZ ARTIK ADALETLİ OLANI İŞ BAŞINDA GÖRMEK İSTİYOR”

“Milletimiz artık, herkesi bir ve eşit göreni, adaletli olanı, çok çalışanı iş başında görmek istiyor. Milletimiz artık halkçılık ve icraatçılık görmek istiyor. Bizim, İstanbul’da girdiğimiz her seçimi, oylarımızı artırarak kazanmamızın sırrı budur. Tüm İstanbullular gibi, sevgili Beykozlu hemşerilerim de nasıl canla başla çalıştığımızı çok iyi bilirler. Her ilçemizde olduğu gibi, Beykoz’da da devasa altyapı yatırımları yaptık. Göksu ve Küçüksu Dereleri Can Suyu Tüneli projesiyle bu dereleri kirlilikten kurtarma çalışmalarını başlattık. Yeni deniz hatlarımızla ulaşımı çok daha kolay hale getirdik. Beykoz’un tarihi kimliğine sahip çıkarak Onçeşmeler Meydanı’nı halka açtık. Anadolu Hisarı’nı, Çubuklu Siloları’nı restore ederek vatandaşın kullanımına sunduk. Kütüphaneler, sosyal yaşam merkezleri, işsiz hemşerilerimiz için Bölgesel İstihdam Ofisi açtık. Balıkçılarımıza, tarım üreticilerimize destekler verdik. İhtiyacı olan ailelerimize, gençlerimize daha önce görülmemiş düzeyde sosyal yardım ve destekler sağladık.”

“KARŞIMIZDA KREŞLER ÜZERİNDEN BİLE AYRIMCILIK, SİYASİ BÖLÜCÜLÜK YAPAN BİR AKIL VAR”

“Biz bütün bunları kimsenin partisine, siyasi fikrine, kökenine bakmadan yaptık. Ama karşımızda kreşler üzerinden bile ayrımcılık, siyasi bölücülük yapan bir akıl var. Hukuksuzca, ahlak dışı oyunlarla yetki ve makam gaspı yapan kişi ve siyasi akıl, İstanbul’u 25 yıl yönetti. 25 yıl İstanbul’u yönetip tek bir kreş yapmayanlar, Alaattin Başkan’ın umutla ve heyecanla gerçekleştirdiği, bizim Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiğimiz, açılışa hazır 3 adet kreşi Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiler. Bu, apaçık bir hak gaspıdır. Bu adımla yalnızca sandıktan çıkan oylar değil, Beykoz için verilen emek ve çaba da yok sayılmaktadır. Milli iradenin temsilcisi Alaattin Köseler Başkanımıza yapılan bu hukuksuzluğun hesabını, aziz milletimiz günü geldiğinde soracaktır. Bu böyle gitmeyecek. Her işte sadece kendi siyasi çıkarlarını gözetenler, milletimizin birlik ve kardeşlik duygusu karşısında tarih olacaklar.”

“MİLLETİN EKMEĞİYLE OYNAYANLAR, BUNUN HESABINI SANDIKTA VERECEKLER”

“Aynı kötü akıl, Beykoz’a gönül bağıyla hizmet eden belediye çalışanlarını gerekçesiz ve güvencesiz biçimde işten çıkarmıştır. Bu haksızlık, yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmakla kalmamış; ilçedeki toplumsal huzuru ve vicdanları da ciddi biçimde zedelemiştir. Ama bu böyle gitmeyecek. Milletin ekmeğiyle oynayanlar, bunun hesabını sandıkta verecekler. Her koşulda emeği kutsal gören, çalışanın alın terini koruyan bir yönetim anlayışını tüm Türkiye’de hakim kılacağız. Vatandaşın hakkını vatandaşa teslim etmedikçe, milletin parasını doğrudan millete vermedikçe, bu ülkede kimse rahat bir nefes alamaz.”

“GÜLER YÜZÜMÜZLE, EKSİLMEYEN CESARETİMİZLE KAZANACAĞIZ”

“Biz, işte bunun için ülkeyi yönetmeye talibiz. Herkes için, her yerde adalet hakim olsun diye mücadele ediyoruz. Vatandaşın hak ve hürriyetleri tam olsun, herkes emeğinin, üretiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alabilsin diye mücadele ediyoruz. Memleketimiz bolluk ve berekete, huzur ve kardeşliğe kavuşsun diye mücadele ediyoruz. Bu bir adalet ve hürriyet mücadelesidir. Bu bir demokrasi ve cumhuriyet mücadelesidir. Bu, aziz milletimizin haysiyet mücadelesidir. Ve mutlaka kazanılacaktır. Milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Başaracağız. Güler yüzümüzle, hep büyüyen umudumuzla, eksilmeyen cesaretimizle kazanacağız. Hep birlikte, ele le, omuz omuza başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”