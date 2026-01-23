EuroLeague'in 23. haftasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 75-71 mağlup oldu.

MACCABI'NİN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEMİŞTİ

Ergin Ataman, iki takımın önceki karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında tehdit edildiğini açıklayarak şu sözleri sarf etmişti:

"Soyunma odasına giderken Maccabi teknik ekibinden biri 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos ve Türkiye A Milli Takım'ın koçuyum. Ben Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsın."

Bunun üzerine Maccabi Tel Aviv maçında Ataman çirkin saldırılara uğradı.

300'DEN FAZLA İSRAİLLİ KÜFÜRLERLE KARŞILADI

Maç öncesi takım otübüsünün salona giriş yaptığı alanda toplanan İsrailli taraftarlar, Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundular.

Panathinaikos AKTOR kulübün resmi sosyal medya hesabından o anları, "300'den fazla Maccabi taraftarı, Panathinaikos BC AKTOR heyetini soyunma odalarının girişinde bekliyordu ve baş antrenörümüz Ergin Ataman ile takımımızın diğer üyelerine hakaretler yağdırıyordu." ifadeleriyle paylaştı.

Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας.



ERGİN ATAMAN DİK DURUŞ SERGİLEDİ

Ardından sahaya çıktığı sırada Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar devam etti. Maç boyunca Maccabi taraftarlarının hedefinde yer alan Ataman tüm provakasyonlara rağmen dik duruş sergiledi.