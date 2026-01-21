CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingini bu hafta İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde gerçekleştirdi.

Söz konusu miting için yurttaşlar alanda toplanırken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

“Ne güzelsin Çekmeköy, ne güzelsiniz Çekmeköylüler İstanbul’un bir ucu Silivri’den, Çekmeköy’e kocaman bir merhaba. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, cesur gençler, canım çocuklar; sizlere özlemle sarılıyorum, her birinizi tek tek hasretle kucaklıyorum. Çekmeköy’ün öz evladı, Orhan Çerkez Başkanım, bu güzel ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı uygulamalarının en güzel örneklerini sergiliyor. Kendisine teşekkür ediyor, canla başla milletin hizmetinde olduğu için tebrik ediyorum. Cesur yoldaşlığını can-ı gönülden hissediyorum.”

“GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA HİÇ DURMADIK, HİÇ YORULMADIK”

“Çekmeköylüler 2019’dan bu yana bizleri, bu güzel ilçeye yaptığımız hizmetlerle çok iyi tanıdı. Göreve geldiğimiz günden bu yana hiç durmadık, hiç yorulmadık. İstanbul’un her noktasına aynı özenle, aynı sevgiyle, aynı adaletle hizmet ettik. İstanbul ve Türkiye tarihinin en kapsamlı, en büyük metro yatırımını yapan yönetimiz. Bu çerçevede, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızın ilk etabını hizmetinize sunduk. İkinci etapta çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şile yolundaki önemli bir trafik problemini çözmek için, Taşdelen-Yenidoğan Kavşağı’nın temelini attık. Dere yataklarının, yeşil alanların imar rantına kurban gitmesine asla izin vermedik, Serindere Yaşam Vadisi’ni ve Rahmi Demir Kent Ormanı’nı açtık. Hamidiye ve Sultançiftliği mahallerimizde kreşlerimizi çocuklarımız ve aileleriyle buluşturduk. Merkez mahallemize de çok yakında bir Yuvamız İstanbul kreşi geliyor. Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt ulaştırdık. Annelerimiz Anne-kart sahibi oldu. Gençlerimize ve çocuklarımıza burs imkanları sağladık. Çiftçilerimize, üreticilerimize daha önce hiç görmedikleri destekleri sunduk. Hiçbir ayrım yapmadan darda olanın, zorda kalanın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.”

“HERKES EMEĞİNİN, ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI SONUNA KADAR ALACAK"

“Bu hizmetleri bir kişiye yaranmak için, bir koltuğun sevdasıyla ya da bir makamın hevesiyle yapmadık. Tüm gücümüzle, tüm vatanseverliğimizle, yalnızca ve yalnızca milletin hakkını millete vermek için çalıştık. Çok daha fazlasını tüm Türkiye’de yapacağız. Her şeyden önce, temelini adaletten alan, bir kişinin değil, kurumların, kuralların üstün olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet, bazı kişilerin, kesimlerin değil, herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi olacak. Her vatandaş insanca ve onurlu yaşama koşullarına sahip olacak. Herkes emeğinin, alın terinin karşılığını sonuna kadar alacak. Emekçiler de alacak, emekliler de alacak. Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada… Nerede olurlarsa olsunlar, bu ülkenin bütün üreticileri, girişimcileri en sağlıklı, en karlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak.”

“HİÇ KİMSEYİ PİYASANIN ACIMASIZ KOŞULLARI KARŞISINDA ÇARESİZ BIRAKMAYACAĞIZ”

“Hiç kimseyi piyasanın acımasız koşulları karşısında çaresiz bırakmayacağız. Herkes devletin adaletli, merhametli, güçlü elini yanında bulacak. Kimse kendini yalnız, güvencesiz ve bir başına hissetmeyecek. Devletin bütün yöneticileri, vatandaş karşısında haddini bilecek. Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu bilecek, görecek, hissedecek. Ülkeyi şu ya da bu partinin evlatları değil, milletin evlatları yönetecek. Hepimiz için, hep birlikte başaracağız. Herkes için, her yerde adaletin ve hürriyetin egemen olduğu, insanca, hakça bir düzen kuracağız. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak; çünkü biz haklıyız, yılmayacağız. Her şey çok güzel olacak; çünkü biz çok çalışacağız. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün Şahinbey Caddesi'nde olmak istedik ancak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı; valiliğe ve emniyete, 'İzin vermeyin, Çekmeköy'ün dışında, dolduramayacakları bir meydan verin. Millet bu soğukta gitmez, o meydanda zayıf kalırlar,' dedi. AK Parti'den talimat alan emniyete ve valiliğe söylüyorum: Bakın, Çekmeköy'ü görün!

19 Mart günü bir sivil darbeye kalkıştılar. CHP’nin değil, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayını ve İstanbul'un seçtiği belediye başkanını gözaltına aldılar. O gün bütün İstanbul’u Saraçhane’ye davet ettik. O gün aynı bugün gibi hemen valiliğe ‘Yasak getir, toplanamasınlar’ dediler. Dedik ki ‘Bu yasak sökmez, İstanbul Saraçhane’de olacak. Vapurları, yolları, metroları kapattılar ama ilk gece 110 bin aslan yürekliye engel olamadılar. 23 Mart akşamı 1 milyon 100 bin kişi Saraçhane’deydi. Şimdi sen o kitleye Şahinbey'i vermeyeyim diyorsun, o kitle oturur mu evinde İradesine, adayına sahip çıkanlara, bu meydanı hınca hınç dolduranlara helal olsun, selam olsun.

Şu anda Çekmeköy'de şu anda İstanbul'da normal bir duygu durumu yoktur. Bir değişim yaşanıyor, bir devrim yaşanıyor, bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor. Bakan evlatlarının devri bitiyor, vatan evlatlarının devri başlıyor, vatan evlatlarının. Çünkü bu büyük haksızlık karşısında kimse artık sinmiyor. Kimse bir kenarda durmuyor. Asla insanlar bu mücadelenin kendini dışında bırakmıyor. Halen daha bu mücadeleye hak verip de evinde oturan varsa elinde kumanda altında pijama bu meydana bakan varsa o pijamalıya söylüyorum çık meydana katıl aramıza birlikte değiştireceğiz bu düzeni birlikte değiştireceğiz.

Bugün 4 emekli bir araya gelse yoksulluk sınırının üzerine çıkamıyor. Bu iktidar hem emeklileri hem emekçileri hem çiftçileri aylık 20 bin lira gelire sabitlemeyi başardı.

"AKP HİÇ DOKUNMADA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 42 BİN LİRA OLACAKTI"

Erdoğan bu akşam beni iyi dinlesin. Emekliler için Meclis'i terk etmeme eylemi başlattık. O gün bugündür CHP grubu Meclis'te. AKP hiç dokunmasa en düşük emekli maaşı 42 bin lira olacaktı... Bunlar çıkardıkları yasayla 0.7 en düşük asgari ücrete kadar düştü. Ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiç utanmadan şu yalanı attı: 'Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı 66 liraydı. Asgari ücret 184 liraydı.' Kulaklarıma inanamadım. Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 187 liraydı. En düşük emekli maaşı 257 lira alıyordu. En düşük memur 376 lira alıyordu. 66 lira kim alıyordu? Tarım rençberi bağkurlusu olan, devlete bir kere tarım mamülü satanların, nüfusun yüzde 0,1'ini aldığı bir dandik emekli maaşını bulmuş, en düşük emekli maaşı oydu diyor. Benim dediğim 4 milyon kişinin aldığı emekli maaşı. Buradan diyelim Erdoğan bitmiştir. Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun yalan rakam veriyorsa o çoktan bitmiştir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, bu tükenmişlik sendromudur. Millet senden zam değil sandık bekliyor!"