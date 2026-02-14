Filmin Almanya’da çekilmesinin oyunculuğuna nasıl yansıdığı yönündeki soruya yanıt veren Namal, projenin Türkiye’de hayata geçirilemeyecek bir hikâye anlatmadığını vurguladı.

Namal, “Bu filmi Türkiye’de çekemediğimiz için Almanya’da çekmiş değiliz. Hikâyenin Türkiye’de anlatılamayacak bir yönü yok. Dolayısıyla performansımın farklı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Çekim mekânının değişmesinin oyunculuk yaklaşımını temelden etkilemeyeceğini belirten oyuncu, bunun yönetmene ait bir tercih olduğunun altını çizdi.

Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Öğretmenler Odası ile Oscar adaylığı elde eden İlker Çatak oturuyor. Festival kapsamında düzenlenen soru-cevap etkinliğinde basın mensupları, Berlin’in Ankara’yı, Hamburg’un ise İstanbul’u temsil ettiği film üzerinden “Hikâye Türkiye’de geçseydi performansınız değişir miydi?” sorusunu yöneltti.

Namal, performansının coğrafyaya bağlı olarak farklılaşmayacağını dile getirirken, Çatak’ın Almanya’daki atmosferi ve enerjiyi güçlü biçimde yansıtmasının filme ayrı bir katkı sunduğunu belirtti. Ayrıca Alman ve Türk sinemasının ortak bir projede buluşmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.