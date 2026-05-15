Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Antalya, Ankara, İzmir ve Yalova’daki altı taşınmazı satışa çıkarıyor.

Kurumun yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklamaya göre Antalya’nın Alanya, Ankara’nın Çankaya, İzmir’in Aliağa ve Yalova merkezde yer alan bazı taşınmazlar ihaleye çıkarılacak.

Antalya’daki iki taşınmaz için son teklif tarihi 9 Haziran olarak belirlenirken, Ankara, İzmir ve Yalova’daki dört taşınmaz için teklifler 10 Haziran’a kadar kabul edilecek.

İhaleler, kapalı zarf yöntemiyle alınacak tekliflerin ardından yapılacak görüşmeler kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık aşamasında kalan katılımcılar arasında düzenlenecek açık artırmayla tamamlanacak.