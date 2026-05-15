Fransa’nın Sainte-Ségros bölgesinde terk edilmiş bir yerleşim alanını satın alan İngiliz çift Ben Pearson ve Nathan Pearson, hayalini kurdukları yeni yaşam için başladıkları projede beklemedikleri maliyetlerle karşılaştı.

Çift, yaklaşık 69 bin sterline satın aldıkları ve sosyal medyada “satın alınan köy” olarak gündem olan alanı baştan sona yenilemeyi hedefliyordu. İki hektarlık arazi üzerinde bulunan terk edilmiş çiftlik evi ve beş ek yapının yaşanabilir hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

BÜTÇE KISA SÜREDE ERİDİ

Yaklaşık 10 aydır devam eden renovasyon sürecinin planlanandan çok daha zor geçtiği belirtildi. İlk aylarda ahır içine yerleştirdikleri karavanda yaşamaya başlayan çift, şu ana kadar yalnızca bir yatak odası ve oturma odasını tamamlayabildi.

Eski RAF mühendisi Ben Pearson, özellikle elektrik, su altyapısı ve fosseptik sistemi gibi temel ihtiyaçların maliyetinin bütçeyi hızla tükettiğini söyledi. Çift, başlangıçta belirledikleri 100 bin sterlinlik bütçenin tamamen bittiğini, projeyi tamamlayabilmek için ise ek 100 ila 150 bin sterline daha ihtiyaç duyduklarını açıkladı.