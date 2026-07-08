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AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni torba yasa tasarısı, özel öğretim kurumlarını ve bu kurumlarda görev yapacak eğitimcileri yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler barındırıyor.

ÖZEL KURUMLARDA "AKADEMİ" ŞARTI ESNETİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ülke genelindeki yaklaşık 33 bin özel eğitim kurumunu kapsayacak olan yasa teklifi yasalaşırsa, öğretmen istihdamında yeni bir döneme geçilecek.

Devlet okullarına atanacak adaylar için Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile zorunlu kılınan "Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi" aşaması, özel okullarda çalışacak öğretmenler için geçerli olmayacak.

Bakanlığın belirlediği branşlardan mezun olan ve pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış ya da mesleki yeterliliğe sahip adaylar, Akademi sürecine tabi tutulmadan doğrudan özel eğitim kurumlarında göreve başlayabilecek.

İDARİ YAPTIRIMLARDA "GEÇMİŞE DÖNÜK" HESAPLAMA

Torba yasa teklifi, yalnızca öğretmen istihdamını değil, özel okulların idari denetim ve ceza süreçlerini de yeniden şekillendiriyor.

Kurumların mevzuata aykırı eylemlerinde, kural ihlalinin türüne ve ağırlığına göre 4 ile 5 yıllık tekerrür (ihlalin tekrarlanması) süreleri uygulanacak.

Dikkat çeken en önemli detaylardan biri, yeni uygulamanın geriye dönük de etki edecek olması. Kanun yürürlüğe girmeden önce işlenmiş olan ihlaller, yeni sistemdeki tekerrür sürelerinin hesaplanmasında temel alınacak ve ceza süreçlerine dahil edilecek.