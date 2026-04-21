Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ekonomi yönetimindeki isim değişikliğinin asıl sorunu perdeleyemeyeceğini savundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konumunu sert bir dille eleştiren Özdağ, "Mehmet Şimşek bildiğimiz anlamda Bakan değildir, sekreterdir" ifadesini kullandı. Özdağ, mevcut tablonun kişisel politikalardan ziyade genel bir yönetim anlayışının ürünü olduğunu vurguladı.

"ÇÖKÜŞÜN NEDENİ ŞİMŞEK DEĞİL, AKP POLİTİKALARI"

Ekonomik verilerdeki gerilemenin sorumluluğunun tek bir isme yüklenmesine karşı çıkan Özdağ, asıl failin yıllardır uygulanan stratejiler olduğunu belirtti. Özdağ, "Ekonominin çöküşünün nedeni Mehmet Şimşek'in politikaları değil, AKP iktidarının politikalarıdır" diyerek, krizin yapısal ve siyasi kökenlerine işaret etti.

"BAŞKANLIK SİSTEMİNİN GEREĞİ BUDUR"

Tüm yetkilerin tek bir merkezde toplandığı mevcut yönetim modelini hatırlatan Ümit Özdağ, sorumluluk adresini şu sözlerle netleştirdi: "Bütün ekonomi politikaları, bütün savunma politikaları, bütün dışişleri politikaları, bunların hepsinin ilk ve tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin gereği budur."

"AK PARTİ ARTIK EMEKLİYE AYRILMALI"

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan kurtulabilmesi için iktidar değişiminin şart olduğunu savunan Özdağ, tek çıkış yolunu şu cümleyle özetledi: "Ekonomik buhrandan çıkış, AK Parti iktidarının artık emekliye ayrılmasıyla mümkündür." Zafer Partisi lideri, krizden çıkışın ancak yönetim kadrolarının tamamen değişmesiyle başlayabileceği mesajını verdi.