Bundesliga'da 31. haftasında Şampiyonlar Ligi hedefi için mücadele eden Hoffeinheim Hamburg'a konuk oldu.

OZAN KABAK'IN HATASI PAHALIYA PATLADI

Karşılaşmanın 19'uncu dakikada Coufal'ın asistini gole çeviren Asllani ile 1-0 öne geçen Hoffenheim'de milli yıldız Ozan Kabak'ın hatası pahalıya patladı.

PASI KISA DÜŞTÜ

Maçın 32'inci dakikasında Ozan Kabak'ın geri pasında top kısa düştü. Araya giren Glatsel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oliver Baumann'ı geçmeye çalışırken yerde kaldı ve Hamburg penaltı kazandı.

HAMBURG PENALTIDAN SKORU EŞİTLEDİ

Hamburg'ta topun başına geçen Glatzel penaltıyı gole çevirerek skora eşitliği getirdi.

Sezon boyunca istikrarlı performansıyla göz dolduran Ozan Kabak'ın bu hatası milli oyuncunun nazar boncuğu oldu.