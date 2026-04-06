Hoffenheim’da gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Ozan Kabak için TSG Hoffenheim yönetimi karşı atağa geçti.

Sportif direktörler Andreas Schicker ve Frank Pajduch, takımın savunma liderini uzun yıllar kadroda tutmak için harekete geçti.

Sky’da yer alan habere göre, yönetim Ozan Kabak’ı takımın “anahtar oyuncusu” olarak değerlendiriyor.

Ligde oynanan son 9 maçın tamamına ilk 11’de başlaması ve gösterdiği performans, bu kararın alınmasında belirleyici oldu.

İMZALAR AN MESELESİ

Taraflar arasındaki görüşmelerin “son düzlüğe” girdiği ifade edilirken, henüz resmi bir anlaşma imzalanmadı. Ancak prensipte anlaşmanın sağlandığı ve 2030 yılına kadar geçerli olacak kontratın kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.