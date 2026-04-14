Bundesliga'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren milli oyuncu Ozan Kabak Hoffenheim ile sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor.

HOFFENHEIM OZAN KABAK İLE ANLAŞMAYA VARDI

Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Hoffenheim bir süredir devam eden sözleşme görüşmelerinde Ozan Kabak ile sonunda anlaşmaya vardı. Ozan Kabak'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatılacağı belirtilirken serbest kalma maddesinin de olacağı bildirildi.

25 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ

Premier Lig kulüplerinin yakından takip ettiği Ozan Kabak için Hoffenheim'ın yeni sözleşmeye 25 milyon Euro serbest kalma maddesi ekleyeceği kaydedildi.

BUNDESLIGA'DA 20 MAÇA ÇIKTI VE 4 GOL ATTI

Bu sezon Bundesliga'da 20 maça çıkan 4 gol atan 26 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde Hoffenheim ile yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.