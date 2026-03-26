Milli futbolcu Ozan Kabak, Romanya karşılaşmasıyla 22 maç aranın ardından A Milli Futbol Takımı formasını yeniden giydi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaşırken, Ozan Kabak da uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı.

Son olarak 4 Haziran 2024’te deplasmanda İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, Romanya maçında yedek başladı. Ozan, 90. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna girerek 22 maç sonra yeniden milli formayla sahaya çıktı.