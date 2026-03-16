Hoffenheim'ın Şampiyonlar Ligi bileti için yarıştığı sezonda istikrarlı form grafiğiyle takımın kilit oyuncularından biri haline gelen Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın 11'ine seçildi.

Milli takıma dönmeyi çoktan hak etti: Montella'dan davet bekliyorMilli takıma dönmeyi çoktan hak etti: Montella'dan davet bekliyorSpor

OZAN KABAK SON 5 HAFTADA 4 KEZ EN İYİ 11'E SEÇİLDİ

Hoffenheim'ın evinde Freiburg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada savunma performansıyla öne çıkan milli oyuncu Bundesliga'da haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Ozan Kabak bir kez daha Bundesliga'da haftanın en iyi 11'ine seçildi - Resim : 2

Ozan Kabak son 5 haftada 4. kez en iyi 11'e seçilerek son dönemde yakaladığı ivmeyi bir kez daha taçlandırdı.

Ozan Kabak bir kez daha Bundesliga'da haftanın en iyi 11'ine seçildi - Resim : 3

ŞUBAY AYININ EN İYİ OYUNCUSU ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLMİTİ

25 yaşındaki stoper geçen ay da Bundesliga'da ayın oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti.