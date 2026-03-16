Hoffenheim'ın Şampiyonlar Ligi bileti için yarıştığı sezonda istikrarlı form grafiğiyle takımın kilit oyuncularından biri haline gelen Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın 11'ine seçildi.

OZAN KABAK SON 5 HAFTADA 4 KEZ EN İYİ 11'E SEÇİLDİ

Hoffenheim'ın evinde Freiburg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada savunma performansıyla öne çıkan milli oyuncu Bundesliga'da haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Ozan Kabak son 5 haftada 4. kez en iyi 11'e seçilerek son dönemde yakaladığı ivmeyi bir kez daha taçlandırdı.

ŞUBAY AYININ EN İYİ OYUNCUSU ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLMİTİ

25 yaşındaki stoper geçen ay da Bundesliga'da ayın oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti.