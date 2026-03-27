Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Orta Doğu’daki çatışmaların küresel gıda ve emtia piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

FAO tarafından yapılan değerlendirmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin, küresel emtia akışlarında ciddi aksamalara yol açtığı belirtildi. Özellikle enerji ve lojistik hatlarında yaşanan kırılmaların, gıda maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların kısa sürede sona ermesi durumunda bile piyasaların hemen toparlanamayacağına dikkat çekildi. Mevcut dalgalanmanın etkilerinin 2 ila 3 ay boyunca devam edebileceği vurgulandı.

Uzmanlar, bu süreçte tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksaklıkların, küresel ölçekte fiyat artışlarını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.