"Deniz Seviyesi", "Sibel", "Çukur", "Emret Komutanım", "Mahpeyker: Kösem Sultan" ve "Ayla" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Damla Sönmez, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu İlkay Akıncı ile hayatını birleştirdi.
Oyuncu Damla Sönmez sessiz sedasız evlendi
Başarılı oyuncu Damla Sönmez, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi İlkay Akıncı ile sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahı gözlerden uzak gerçekleşirken, Sönmez mutlu gününden kareleri günler sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
İSTANBUL'DA ROMANTİK NİKAH
Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çift, İstanbul Beykoz'da düzenlenen samimi bir törenle evlendi. Sönmez'in düğünde iki farklı gelinlik tercih etmesi dikkat çekerken, nikaha aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.
"HAYALİMİZİN DE ÖTESİNDE BİR GÜNDÜ"
Nikahın ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Damla Sönmez, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Hayalimizin de ötesinde bir gün... Aşkla kutsandık, sevgiyle çevrelendik, mutluluk gözyaşlarıyla sarmalandık. Kalbiniz bu kadar doluyken duyguları kelimelere dökmek gerçekten zor."
Paylaşımının devamında ise kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden oyuncu, eşi İlkay Akıncı'ya olan sevgisini de şu ifadelerle anlattı:
"Yanımızda olan, olamayan ama kalbi bizimle atan herkese ve bu günü unutulmaz kılan tüm güzel insanlara sonsuz teşekkürler. Seni çok seviyorum sevgilim. Hayat arkadaşı diye bir şey varmış, iyi ki."
SİYAH-BEYAZ KARELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Damla Sönmez, nikahın ardından eşiyle çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı. Gelinlik ve damatlıkla verdikleri pozlara, "2. oyuncu artık kalıcı. Devamı gelecek." notunu düşen oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI
Sönmez'in paylaşımı, sanat camiasından da yoğun ilgi gördü. Başak Gümülcinelioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Perihan Savaş, Hazal Subaşı, Pınar Altuğ Atacan ve Songül Öden başta olmak üzere birçok ünlü isim, çifte mutluluk dileklerini ileten yorumlarda bulundu.