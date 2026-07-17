Oyuncu Damla Sönmez sessiz sedasız evlendi

Paylaşımının devamında ise kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden oyuncu, eşi İlkay Akıncı'ya olan sevgisini de şu ifadelerle anlattı:

"Yanımızda olan, olamayan ama kalbi bizimle atan herkese ve bu günü unutulmaz kılan tüm güzel insanlara sonsuz teşekkürler. Seni çok seviyorum sevgilim. Hayat arkadaşı diye bir şey varmış, iyi ki."