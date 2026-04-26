1994 yılında Best Model of Turkey seçilerek dikkatleri üzerine çeken Hakkı, ardından Dudaktan Kalbe ve Diriliş Ertuğrul gibi unutulmaz projelerde yer aldı. Uzun süredir gözlerden uzak, daha sakin bir hayat süren oyuncu, Ceyda Düvenci’nin programına konuk oldu.

Özel hayatına dair yaptığı içten açıklamalarla dikkat çeken Hakkı, “Kadınlar için doğru bir adam değilim” sözleriyle şaşırttı. Ünlü oyuncu, dışarıdan farklı algılandığını ancak romantik biri olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“İnsanlar beni farklı görüyor olabilir ama ben romantik bir erkek değilim. Bir kadını duygusal anlamda besleyebilecek biri değilim, içimden gelmiyor. Daha çok mantığıyla hareket eden biriyim. Duygusal düşünmekte zorlanırım. Elbette karşımdaki insanı düşünürüm, empati yaparım; neye ihtiyacı var, ne istiyor diye kafa yorarım. Ama çiçek almak gibi romantik jestler bana uzak.”