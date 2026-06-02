Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan 3 bin 200 rakımlı Ovit Dağı, çetin geçen kış mevsiminin ardından haziran ayında da doğa sporları meraklılarına ev sahipliği yapıyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede, ilçe idarecileri ve sporculardan oluşan bir grup kar motoru sürüp kayak yaptı.

"HAZİRAN SONUNA KADAR KAYAK YAPILABİLİYOR"

Bölgede incelemelerde bulunan İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, Ovit Dağı'nda karın haziran ayı sonuna kadar erimediğini vurguladı. Dağın kış turizmi açısından Türkiye'nin en elverişli noktalarından biri olduğunu ifade eden Yaylacı, karayolundan sadece 5 kilometrelik bir mesafeyle ulaşılan bu alanda haziran sonuna kadar kayak yapılabildiğini belirtti.

"HAYALİM BURADA OLİMPİYAT DÜZENLENMESİ"

Yaklaşık 10 yıldır Kaçkarlar'da kış sporlarıyla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri Adnan Er, Ovit ile Cimil Vadisi arasındaki 3 bin 260 metre yükseklikteki noktadan Ovit Vadisi'ne doğru 3,5 kilometrelik bir mesafeyi kayarak indiğini aktardı. Türkiye'de 6-7 ay boyunca aktif kayak yapılabilecek bu bölgenin çok değerli olduğunu dile getiren Er, en büyük hayalinin bölgenin potansiyeli sayesinde bir gün burada olimpiyatların düzenlenmesi ve olimpiyat sporcularının yetiştirilmesi olduğunu söyledi.

DİĞER MERKEZLERDE SEZON BİTTİ, OVİT'TE KAR MOTORU KEYFİ SÜRÜYOR

Sporculardan Hasan Hüseyin Şahin, deniz sezonunun başlamasına rağmen Kaçkarlar'ın zirvesinde kar motoru kullanabildiklerini ifade etti. Diğer kayak merkezlerinde sezonun kapanıp meralarda hayvanların otlamaya başladığını belirten Şahin, Ovit'te hâlâ en az 1 metre kar üzerinde spor yapabildiklerini söyleyerek bölgedeki kayak merkezi eksikliğinin tamamlanması durumunda kış sporları etkinliklerinin çok daha uzun süreye yayılabileceğini vurguladı.

DOĞASEVERLERE RİZE DAVETİ

Kar motoru safari faaliyetleri gerçekleştiren doğa sporcusu Hamdi Erdoğan, Ovit Dağı'nın eşsiz doğal güzelliklerine değinerek yerli ve yabancı tüm doğaseverleri iklimi, doğası ve yeşiliyle Rize'ye davet etti.

İstanbul'dan bölgeye gelen Ali Erdoğan ise haziran ayında karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını ifade etti. Normalde denize gitmeyi planlarken arkadaşının tavsiyesi üzerine Ovit Dağı'na çıktıklarını belirten Erdoğan; bölgenin pisti ve geniş alanıyla Uludağ ile Erzurum gibi diğer kayak merkezlerinden çok daha güzel olduğunu ve buraya kesinlikle bir kayak merkezi yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.