Otomotiv dünyasının nabzını tutan yazar Emre Özpeynirci’nin Gazete Pencere’deki köşe yazısında piyasadaki tedirginlik satışları adeta bıçak gibi kesti. İşte 2026'nın ilk çeyreğinde otomotiv pazarına dair dikkat çeken başlıklar:

PAZAR MART KAPISINDAN "DÜŞÜŞLE" BAKTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, tablonun vahametini net bir şekilde ortaya koyuyor. Mart ayında pazar, bir önceki yıla göre %12,75 daralarak 101.997 adede geriledi.

Otomobil Satışları: Yüzde 13,04 düştü.

Hafif Ticari Araçlar: Yüzde 11,69 kayıp yaşadı.

İlk Çeyrek Toplamı: Pazar genelinde yüzde 3,94’lük bir düşüşle 265.398 adet satış gerçekleşti.

Şubat ayında yüzde 24 artışla "can simidi" olan hafif ticari araçlar da Mart ayında su almaya başladı. Bireysel tüketicinin sahneden çekildiği bu dönemde, pazarı ayakta tutan yegane güç filo satışları oldu.

YÜKSEK FAİZ VE PETROL KISKACI

Sektördeki bu sert frenin arkasında sadece ekonomik belirsizlikler değil, küresel riskler de yatıyor. Yüksek faiz ve enflasyon kıskacına, İran-İsrail gerilimiyle birlikte 100 dolar sınırını zorlayan petrol fiyatları eklendi. Bu durum, 2026 yılı için beklenen faiz indirimi umutlarını da büyük ölçüde taca atmış durumda.

2026 İLK ÇEYREK: ZİRVEDEKİ MODELLER VE SEGMENT ANALİZİ

EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan verilere göre, ilk çeyrekte Türkiye’de 43 farklı markadan 266 model görücüye çıktı. Ancak satış rakamları arasındaki uçurum dikkat çekici:

14 model sadece 1'er adet satılabildi.

133 model 100 adet barajını dahi geçemedi.

Yalnızca 1 model 10 bin adetlik satış sınırını aşmayı başardı.

Pazar Payı: En çok satan ilk 10 model, toplam satışın %37,11’ini domine etti.

Tüketici tercihlerinde "orta sınıf" hakimiyeti sürüyor. Satılan her 100 otomobilin 54 adedi C segmenti, 30 adedi ise B segmenti araçlardan oluştu.