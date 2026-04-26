Türk sanayisinin lokomotifi otomotiv sektöründe, 2026 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat verileri açıklandı. Toplamda 9 milyar 895 milyon dolarlık dış satıma imza atan endüstride, binek otomobiller 2 milyar 814 milyon 245 bin dolarlık payla ağırlığını hissettirdi. Geçen yılın aynı dönemine oranla %6,3’lük sınırlı bir daralma yaşansa da pazar çeşitliliği ve ana pazarlardaki konum dikkat çekti.

İHRACATIN ZİRVESİ: FRANSA, İSPANYA VE İTALYA

Türkiye’nin binek otomobil ihracatında en güçlü pazarı yine Fransa oldu. Sektörün ilk üçteki performansı şöyle şekillendi:

Fransa: 493,4 milyon dolarla liderliğini sürdürdü.

İspanya: Satışlarını %10 artırarak 431,6 milyon dolara çıkardı ve dönemin yükselen yıldızı oldu.

İtalya: 339,3 milyon dolarlık ihracat seviyesini koruyarak podyumdaki yerini aldı.

"İLK 10" LİSTESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ AMBARGOSU

Türkiye’nin otomobil üretimindeki kalite standartları, Avrupa pazarındaki yerini perçinledi. İlk çeyrek verilerine göre, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9’u Avrupa Birliği (AB) üyesi oldu.

Slovenya ve Polonya gibi pazarlarda artış sürerken; Birleşik Krallık (224,3 milyon $) ve Almanya (211,7 milyon $) üst sıralardaki yerini korudu. Listeyi Belçika, Yunanistan ve Portekiz tamamladı.

YENİ PAZARLAR: LİBYA VE ESTONYA RADARDA

İhracat ağı sadece geleneksel pazarlarla sınırlı kalmadı. Geçen yılın ilk çeyreğinde binek araç gönderilmeyen Libya’ya bu yıl 14,1 milyon dolarlık, Estonya’ya ise 4,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirilerek yeni pazarlara giriş yapıldı.

Gösterge 2025 (İlk Çeyrek) 2026 (İlk Çeyrek) Değişim (%) Toplam Binek Otomobil İhracatı 3,004 Milyar $ 2,814 Milyar$ -6,3 İspanya Pazarı Performansı 392,1 Milyon $ 431,6 Milyon$ +10 Sektör İhracatındaki Payı - %28,4 -

