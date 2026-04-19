Güney Kore otomotiv sanayisinin küresel oyuncuları Kia ve Genesis, yakıt sistemindeki teknik bir arıza nedeniyle büyük bir operasyona imza atıyor. Her iki marka, motor yangınına sebebiyet verebilecek yakıt sızıntısı riski doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam 235 bin 792 aracını kapsayan dev bir geri çağırma duyurusu yayımladı.

YANGIN TEHLİKESİ VAR

Oksijen Gazetesi'nde yer alan habere göre; NHTSA kayıtlarına geçen bu operasyonun merkezinde, motorun en hayati parçalarından biri olan yakıt raylarını birbirine bağlayan borular yer alıyor. Tespit edilen hataya göre, bu boruları sabitleyen bağlantı elemanlarının zamanla gevşemesi, yakıtın sızarak sıcak motor yüzeylerine temas etmesine ve dolayısıyla ciddi bir yangın tehlikesine zemin hazırlıyor.

700 BİNİ AŞKIN ARAÇ GERİ ÇAĞRILACAK

Operasyonun Kia ayağında 141 binden fazla Carnival minivan modeli servislere davet edilirken, lüks segmentin temsilcisi Genesis tarafında G70’ten G90’a kadar geniş bir model yelpazesi riskli grupta bulunuyor. Henüz bu kusurla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmese de üreticiler süreci sıkı tutuyor. Kia sahiplerinin Haziran ayının ilk haftasından itibaren resmi bildirimleri alması beklenirken, Genesis kullanıcıları için takvim bir hafta sonrasını işaret ediyor.

Hyundai Motor Grubu bünyesinde faaliyet gösteren her iki marka için de bu durum ilk değil. Özellikle Kia, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde 700 bini aşkın aracı kapsayan geri çağırma listeleriyle, sektörde bu alanda en çok mesai harcayan üreticiler arasında üst sıralarda yer alıyor.