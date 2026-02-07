“Kiralama sektörünü nasıl daha yeşil hale getirebiliriz?” başlıklı bu toplantıda, otomotiv ve mobilite ekosisteminin farklı alanlarından temsilciler bir araya geldi. Toplantı, Kia Türkiye ve Voltify sponsorluğunda gerçekleştirildi. SMİ tarafından düzenlenen bu tematik yuvarlak masa toplantıları, sürdürülebilir mobilite dönüşümüne yönelik ortak akıl geliştirmek, sektörler arası diyaloğu güçlendirmek ve uygulanabilir yol haritaları oluşturmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Toplantıda, elektrikli mobilite dönüşümündeki temel zorluğun yalnızca araç parkının elektrikliye dönüştürülmesi olmadığı vurgulandı. Bu dönüşümün nasıl ölçekleneceği, uzun vadede nasıl sürdürülebilir kılınacağı ve tüm paydaşlar için işleyen bir iş modeline nasıl dönüştürülebileceği ele alındı. Toplantının ana gündemini, elektrikli araç dönüşümünün ürün bazlı bir değişim olmanın ötesine geçerek operasyonel süreçler, şarj altyapısı, enerji sistemleri, kullanıcı deneyimi ve sektörler arası iş birliği başlıklarıyla ele alınması oluşturdu.

Toplantının açılış konuşmasında Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Kurucu Başkanı Hakan Doğu, “Şarj altyapısını, enerji depolama sistemleriyle birlikte ele almadan bu dönüşümü sağlıklı şekilde ölçeklemek mümkün değil” sözleriyle, elektrikli mobilitenin enerji ekosistemiyle entegre biçimde ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. Ancak çözümün yalnızca istasyon sayısını artırmakla sınırlı kalamayacağını belirten Doğu, şarj altyapısının enerji depolama sistemleriyle entegre biçimde ele alınmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Bu yaklaşımın, elektrikli mobilitenin enerji sistemleriyle uyumlu ve bütüncül bir şekilde gelişmesi açısından belirleyici olduğu ifade edildi.

Elektrikli mobilitenin mimari ve mekânsal boyutu ise Bega Architects Kurucu Mimarı Begüm Aydınoğlu Yurdakul tarafından ele alındı. Yurdakul, yeni mobilite deneyimlerinin yalnızca teknik çözümlerle değil, insan odaklı tasarım anlayışıyla şekilleneceğini ifade ederek, sürdürülebilirliğin aynı zamanda kullanıcı deneyimiyle doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi.

Operasyonel kiralama perspektifinden değerlendirmelerde bulunan Hedef Filo Genel Müdürü Önder Erdem, elektrifikasyonun otomotiv sanayisindeki en büyük dönüşümlerden biri olduğunu belirtti. Bu dönüşümün sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için üreticilerle kiralama sektörünün yakın ve sürekli iş birliği içinde hareket etmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Küresel marka vizyonu ise Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel tarafından paylaşıldı. Kia’nın elektrikli mobiliteye yönelik global hedeflerine değinen Ağyel, 2030 yılı itibarıyla markanın toplam satışlarının yüzde 40’ının elektrikli araçlardan oluşmasının hedeflendiğini belirtti. Bu hedef, elektrikli mobilitenin artık geleceğe dair bir senaryo değil, bugünün stratejik iş planlarının merkezinde yer aldığını ortaya koydu.

Ekosistem yaklaşımının önemine vurgu yapan Ayvens Türkiye Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay, elektrikli araç dönüşümünün yalnızca araçların elektrikliye geçmesiyle sınırlı kalamayacağını ifade etti. Üretimden enerji kullanımına, şarj altyapısından ev ve ofis çözümlerine kadar uzanan çok paydaşlı bir yapının gerekliliğine dikkat çeken Oktay, bu dönüşüm için ortak bir makro plan ihtiyacının altını çizdi.

Voltify CEO’su Mehmet Yiğit, bireysel pazarda hızla artan elektrikli araç talebinin filo ve kiralama tarafında aynı hızda karşılık bulamadığını belirterek, çözümün sektör oyuncularının ortak hareket edebileceği alanlar yaratmaktan geçtiğini vurguladı. Kullanıcı deneyimi ve global ekosistem başlığı ise Electrip Global CEO’su İnanç Salman tarafından ele alındı. Salman, şarj süreçlerinin kullanıcılar için sürtünmesiz ve sorunsuz bir deneyime dönüştürülmesinin, elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

Enerji altyapısı ve şebeke perspektifi ise Saruhan Doğan tarafından ele alındı. Doğan, üretim, iletim ve dağıtım altyapısı ile şarj istasyonlarının dağıtım şebekelerine etkilerini; fizibilite, yatırım dengeleri ve güncel sektör verileri ışığında değerlendirdi.

Toplantının genel çerçevesi, elektrikli araç dönüşümünün tek bir paydaşın çözebileceği bir mesele olmadığı yönünde şekillendi. Üreticilerden kiralama şirketlerine, enerji firmalarından teknoloji sağlayıcılarına kadar tüm ekosistemin ortak vizyon, koordinasyon ve uzun vadeli planlama ile hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşma, sektörler arası diyaloğun ve iş birliğinin sürdürülebilir mobilite dönüşümündeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi hakkında

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, dijitalleşme ve veri odaklı sistemler aracılığıyla iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele ederek sürdürülebilir bir gelecek sağlayan mobilite çerçeveleri geliştirmeyi ve bu sürecin her aşamasına toplumu dahil etmeyi amaçlayan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşudur. Entegre, akıllı ve sürdürülebilir kent mobilitesine yönelik inovatif çözümler üretmeye odaklanan SMİ, şehir mobilitesinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerine veri temelli yaklaşımlar sunmaktadır. SMİ’nin temel motivasyonu, özellikle üniversite öğrencileri ve genç nesillerin sürdürülebilir mobilite perspektifiyle donatılmasını teşvik etmek; eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri aracılığıyla bu alanda farkındalıklarını artırarak geleceğin karar vericileri ve liderleri olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.