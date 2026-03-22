Eyüpsultan'da bir otomobil seyir halinde ilerlerken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere girdi. Gerçekleşen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat Eyüpsultan İstanbul Çevre Yolu'nda meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple, 34 KBU 348 plakalı otomobil sürücüsü seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki en yakın devlet hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.