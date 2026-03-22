Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim, uluslararası arenada yeni bir ortak girişimi beraberinde getirdi. Seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik başlatılan çalışmaya katılan ülke sayısı 22’ye yükseldi.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere’nin öncülüğünde 19 Mart’ta yapılan ortak açıklamaya, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu. Böylece girişime destek veren ülkelerin sayısı geniş bir koalisyona dönüştü.

Açıklamada, İran’ın Körfez bölgesinde ticari gemilere ve enerji altyapısına yönelik saldırıları sert bir dille eleştirildi. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin tehlikeye girdiğine dikkat çekilerek, bu tür eylemlerin küresel ticaret ve enerji arzı açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

Ortak metinde, İran’a yönelik açık bir çağrı yapılarak, tehditlerin sona erdirilmesi, mayınlama faaliyetleri ile insansız hava aracı ve füze saldırılarının durdurulması istendi. Ayrıca Tahran yönetiminin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğunun altı çizilen açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak bir aksamanın yalnızca bölgeyi değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki petrol ve doğal gaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırıların son bulması çağrısı yapıldı.