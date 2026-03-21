Kaza, 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Bingöl-Genç kara yolu Tuğla Fabrikası mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AGS 892 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine hızla sağlık ekipleri, UMKE ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan Arda Bilal (21) ile ismi öğrenilemeyen diğer 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Arda Bilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Arda Bilal'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Diğer 2 yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor. Sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bingöl-Genç kara yolunda sıkça görülen trafik kazalarının önüne geçilmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.