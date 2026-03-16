Otokar, Romanya’daki zırhlı araç ihalesine ilişkin sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen ikinci ödeme için açtığı davada önemli bir karar çıktı. Romanya mahkemesi, 230.217.479 Rumen leyi tutarındaki ikinci ödeme talebinin yürütmesini dava sonuçlanana kadar duruma kararı aldı.

Firmadan, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; karar kapsamında Otokar’ın açtığı iki ayrı iptal davasının birleştirilerek görülmesine de karar verildi. Karara karşı tarafın temyiz hakkı ise açık bırakıldığı belirtildi.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın şirketi C.N. Romtehnica S.A. tarafından yürütülen 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç alım ihalesi kapsamı nedeniyle ödemeler kaynaklanıyor.

Romtehnica, Romanya’da üretilecek araçlara ilişkin yerel üretim hazırlıklarına dair ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği öne sürerek, Otokar’dan iki ayrı ödeme isteğinde bulundu.

230 MİLYON ÖDEME DURDURULDU

Bu isteklerin ilki 191.847.899 Rumen leyi, ikincisi ise 230.217.479 Rumen leyi olarak belirlendi. Otokar, ilk ödeme talebini yasal haklarını saklı tutarak vadesinde ödemiş ve sonrasında bu isteğin iptali için dava açmıştı.

Romanya mahkemesi, 230.217.479 Rumen leyi tutarındaki ikinci ödeme talebinin yürütmesini dava sonuçlanana kadar duruma kararı aldı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte Otokar’ın 230 milyon ley tutarındaki ikinci ödeme yükümlülüğü mevcut durumda askıya alınmış oldu.