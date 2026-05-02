Olay, 29 Nisan akşamı saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi’ndeki bir otelin önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.C. (53), eski sevgilisi olduğu iddia edilen S.Y. (25) ve arkadaşı H.Y. (32) otelden çıktıkları sırada pusu kurarak saldırı gerçekleştirdi.

NTV'nin haberine göre; ortaya çıkan yeni görüntülerde, kadınları çalıştıkları eğlence mekanına götürmek üzere gri bir aracın otel kapısına yanaştığı görülüyor. Hazırlıklarını tamamlayıp lobiden çıkış yapan iki kadın, kapı önünde bekleyen saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç anlarda saldırganın kadınlara defalarca ateş ettiği, kadınlardan birinin kurtulmak için otelin içine doğru kaçmaya çalıştığı ancak kurşunların hedefi olduğu net bir şekilde görüldü. Ağır yaralanan S.Y. ve H.Y., olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Cinayetin ardından otomobiliyle hızla kaçan katil zanlısı E.C., emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalanmak üzereyken köşeye sıkıştırıldı. Polisten kaçamayacağını anlayan zanlı, cinayetleri işlediği aynı silahla aracının içinde intihar ederek yaşamına son verdi.

CİNAYETİN NEDENİ: "AYRILIK VE HUSUMET" İDDİASI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Katil zanlısı E.C.’nin, öldürdüğü kadınlardan S.Y. ile daha önce sevgili olduğu, ayrılık sonrası aralarında şiddetli geçimsizlik başladığı öne sürüldü. Bir diğer iddiaya göre ise taraflar arasında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.