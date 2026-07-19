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Kaynak: İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir otel odasında ölü bulunan 28 yaşındaki gencin yanında tespit edilen şüpheli maddeler, olay yerine AFAD'ın KBRN ekiplerinin sevk edilmesine neden oldu.

Olay, Akkuyu Mahallesi'nde bulunan bir süit otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen Orhan Akyol, otele yerleştikten sonra en son iki gün önce otel çalışanları tarafından görüldü. Oda kapısına "Rahatsız etmeyin" notu bırakan Akyol'un, çıkış günü olmasına rağmen kapıyı açmaması üzerine görevliler odaya girdi.

Görevliler, Akyol'u odada hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 28 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ŞÜPHELİ MADDELER NEDENİYLE AFAD DEVREYE GİRDİ

İlk incelemeyi yapan Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Akyol'un cansız bedeninin yanında biri sıvı, diğeri katı olmak üzere iki farklı madde bulunan kaplar tespit etti. Maddelerin kimyasal olabileceği değerlendirilince olay yerine AFAD'ın KBRN ekipleri çağrıldı.

Koruyucu ekipmanla odaya giren AFAD ekipleri, özel ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede sıvı maddenin hepta deka floor oktan sülfonik asit çözeltisi olduğunu belirledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Orhan Akyol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oda içerisinde bulunan diğer şüpheli madde ise laboratuvar incelemesi yapılmak üzere delil olarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.