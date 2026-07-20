Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

20 TEMMUZ PAZARTESİ: SICAKLIKLAR ZİRVEDE, GÜNEŞ YAKIYOR

Haftanın ilk gününde yurdun genelinde yaz sıcakları ve açık bir hava hakim. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklık (kırmızı termometre) uyarıları dikkat çekiyor. Yalnızca Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (özellikle Tokat/Ordu çevrelerinde) yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Diğer tüm bölgelerimizde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü var.