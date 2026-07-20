Yeniçağ Gazetesi
20 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji, haftanın ilk gününde yurt genelinde kavurucu sıcaklar hakimken, yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'de yerel olarak görülecek. Çarşamba günü batı kıyılarından giriş yapacak yağışlı hava, Perşembe ve Cuma günleri tüm yurda yayılarak şimşekli ve gök gürültülü sağanaklara dönüşecek.

Cansu İşcan Cansu İşcan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 - 24 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkemiz, kavurucu yaz sıcaklarının ardından hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.

1 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 2

20 TEMMUZ PAZARTESİ: SICAKLIKLAR ZİRVEDE, GÜNEŞ YAKIYOR

Haftanın ilk gününde yurdun genelinde yaz sıcakları ve açık bir hava hakim. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklık (kırmızı termometre) uyarıları dikkat çekiyor. Yalnızca Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (özellikle Tokat/Ordu çevrelerinde) yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Diğer tüm bölgelerimizde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü var.

2 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 3

21 TEMMUZ SALI: TRAKYA VE DOĞU KARADENİZ’DE İLK YAĞIŞ SİNYALLERİ

Salı günü yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışlı hava yurdun uç kesimlerinden giriş yapıyor. Trakya bölgesinde (Edirne/Kırklareli çevreleri) ile Doğu Karadeniz (Rize/Artvin) ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda (Kars/Ardahan çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. İç, batı ve güney bölgelerde ise güneşli ve sıcak hava etkisini koruyor.

3 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 4

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA: YAĞIŞLAR BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR

Hafta ortasında hava genelinde kırılma başlıyor. Marmara Bölgesi’nin batısı (Trakya ve Çanakkale çevreleri) ile Kıyı Ege genelinde şimşekli ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise yüksek sıcaklık etkisini sürdürmeye devam ediyor.

4 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 5

23 TEMMUZ PERŞEMBE: ŞİMŞEKLER YURDU SARIYOR, YAĞIŞ GENİŞLİYOR

Perşembe günü itibarıyla yağışlı hava dalgası tüm Kuzey, İç ve Batı bölgeleri etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Haritadaki yoğun şimşek sembolleri, yer yer kuvvetli yağış ve yıldırım riskine işaret ediyor. Yüksek sıcaklıklar ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkışmış durumda.

5 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 6

24 TEMMUZ CUMA: TÜM TÜRKİYE’DE YAĞIŞ ALARMI, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Haftanın son iş gününde yağışlı sistem tüm yurda yayılıyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları ve Doğu Anadolu'nun küçük bir kısmı hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Sıcaklık uyarılarının sadece Güneydoğu sınırında kalmasıyla birlikte, günlerdir bunaltan sıcak havanın yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakması bekleniyor.

6 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 7

20 Temmuz bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

7 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 8

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

8 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 9

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

9 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 10

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

10 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

11 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

12 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

13 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

14 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

15 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 16

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

16 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 17

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyi.

17 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 18

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

18 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 19

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

19 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 20

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

20 21
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor - Resim: 21

Vatandaşlara Uyarı: Özellikle Perşembe ve Cuma günleri yurdun büyük bölümünde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

21 21
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro