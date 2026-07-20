Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 - 24 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkemiz, kavurucu yaz sıcaklarının ardından hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor
Meteoroloji, haftanın ilk gününde yurt genelinde kavurucu sıcaklar hakimken, yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'de yerel olarak görülecek. Çarşamba günü batı kıyılarından giriş yapacak yağışlı hava, Perşembe ve Cuma günleri tüm yurda yayılarak şimşekli ve gök gürültülü sağanaklara dönüşecek.Cansu İşcan
20 TEMMUZ PAZARTESİ: SICAKLIKLAR ZİRVEDE, GÜNEŞ YAKIYOR
Haftanın ilk gününde yurdun genelinde yaz sıcakları ve açık bir hava hakim. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklık (kırmızı termometre) uyarıları dikkat çekiyor. Yalnızca Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (özellikle Tokat/Ordu çevrelerinde) yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Diğer tüm bölgelerimizde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü var.
21 TEMMUZ SALI: TRAKYA VE DOĞU KARADENİZ’DE İLK YAĞIŞ SİNYALLERİ
Salı günü yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışlı hava yurdun uç kesimlerinden giriş yapıyor. Trakya bölgesinde (Edirne/Kırklareli çevreleri) ile Doğu Karadeniz (Rize/Artvin) ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda (Kars/Ardahan çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. İç, batı ve güney bölgelerde ise güneşli ve sıcak hava etkisini koruyor.
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA: YAĞIŞLAR BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR
Hafta ortasında hava genelinde kırılma başlıyor. Marmara Bölgesi’nin batısı (Trakya ve Çanakkale çevreleri) ile Kıyı Ege genelinde şimşekli ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise yüksek sıcaklık etkisini sürdürmeye devam ediyor.
23 TEMMUZ PERŞEMBE: ŞİMŞEKLER YURDU SARIYOR, YAĞIŞ GENİŞLİYOR
Perşembe günü itibarıyla yağışlı hava dalgası tüm Kuzey, İç ve Batı bölgeleri etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Haritadaki yoğun şimşek sembolleri, yer yer kuvvetli yağış ve yıldırım riskine işaret ediyor. Yüksek sıcaklıklar ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkışmış durumda.
24 TEMMUZ CUMA: TÜM TÜRKİYE’DE YAĞIŞ ALARMI, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Haftanın son iş gününde yağışlı sistem tüm yurda yayılıyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları ve Doğu Anadolu'nun küçük bir kısmı hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Sıcaklık uyarılarının sadece Güneydoğu sınırında kalmasıyla birlikte, günlerdir bunaltan sıcak havanın yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakması bekleniyor.
20 Temmuz bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.
Vatandaşlara Uyarı: Özellikle Perşembe ve Cuma günleri yurdun büyük bölümünde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.