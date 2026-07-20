Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026)

Ortadoğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını 90 doların üzerine taşımasıyla altın güne yükselişle başladı. Ons altın 4.020 doları zorlarken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları sınırlı yükseldi. İşte uzmanların kritik destek uyarısı ve güncel rakamlar...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 1

Ortadoğu'daki askeri ve siyasi krizlerin enerji maliyetlerini yükseltmesi, küresel ölçekte güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor. Piyasalar bir yandan petrol fiyatlarındaki sıçramayı diğer yandan Fed'in yüksek faiz patikasını fiyatlıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 2

Ortadoğu'da Tırmanan Gerilim ve Petrol Fiyatları Altını Nasıl Etkiliyor?

Ortadoğu coğrafyasında tırmanan sıcak çatışmaların etkisiyle Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesinin üzerine tırmanması, küresel ekonomide yeni bir enflasyon dalgası endişesini beraberinde getirdi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 3

Artan maliyetler ve jeopolitik riskler yatırımcıları geleneksel güvenli liman olan altına yönlendirirken, diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacaklarına dair şahin tondaki açıklamaları ons altındaki yukarı yönlü patlamayı sınırlıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 4

Ons Altında Kritik Eşik: 3 Bin 886 Dolar Seviyesine Dikkat

Piyasa uzmanları ve analistler, spot altının ons fiyatının yüzde 0,1'e yakın artışla 4 bin 20 dolar seviyelerinde dengelendiğini, anlık işlemlerde ise 3.995,73 dolar bandının görüldüğünü bildirdi. Ons tarafındaki teknik görünümü değerlendiren uzmanlar, olası geri çekilmelerde 3 bin 886 dolar seviyesinin en kritik destek noktası konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü isteğin korunacağını vurguluyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 5

Gram ve Çeyrek Altın Güne Yükselişle Başladı: İşte Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Rakamları

Haftanın ilk işlem gününde iç piyasada da yukarı yönlü hareket ivme kazandı. Gram altın yüzde 0,15 artış kaydederek 6.102,03 TL seviyesinden satılmaya başladı. Vatandaşların ve yatırımcıların en çok tercih ettiği ziynet altın türlerinde ise ekranlara şu rakamlar yansıdı:

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 6

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALTIN/ONS

Alış: 3.994,74

Satış: 3.995,73

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 7

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN

Alış: 6.101,47 TL

Satış: 6.102,37 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 39.049,43 TL

Satış: 39.787,45 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 9

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

TAM ALTIN

Alış: 39.531,00 TL

Satış: 39.764,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 10

ZİYNET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

ZİYNET ALTINI

Alış: 39.048,47 TL

Satış: 39.786,96 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 11

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 9.762,36 TL

Satış: 9.977,37 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 12

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

YARIM ALTIN

Alış: 19.463,22 TL

Satış: 19.954,50 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026) - Resim: 13

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 40.259,95 TL

Satış: 41.274,11 TL

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