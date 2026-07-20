Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Temmuz 2026)

Ons Altında Kritik Eşik: 3 Bin 886 Dolar Seviyesine Dikkat

Piyasa uzmanları ve analistler, spot altının ons fiyatının yüzde 0,1'e yakın artışla 4 bin 20 dolar seviyelerinde dengelendiğini, anlık işlemlerde ise 3.995,73 dolar bandının görüldüğünü bildirdi. Ons tarafındaki teknik görünümü değerlendiren uzmanlar, olası geri çekilmelerde 3 bin 886 dolar seviyesinin en kritik destek noktası konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü isteğin korunacağını vurguluyor.