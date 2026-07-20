Film senaryosunu aratmayan olay: 43 yıl hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı: 1 milyarlık servetin mirasçısı oldu

MİLYARLIK MİRASIN DÖRDÜNCÜ VARİSİ OLDU

Mahkeme kararıyla Kalbiye Sağlam, Niyazi Üzmez'in nüfusuna kaydedildi ve Üzmez soyadını aldı. Böylece iş insanının dördüncü çocuğu olarak miras hakkı kazanan Sağlam, iki tuğla fabrikası ve yaklaşık 30 taşınmazın bulunduğu, değeri yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen servetin ortak mirasçılarından biri oldu.