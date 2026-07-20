Olayın başlangıcı ise 1950'li yıllara dayanıyor. İddiaya göre, Turgutlu'da yaşayan 21 yaşındaki Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Yaşananların ardından Etyüzen, tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi.
Film senaryosunu aratmayan olay: 43 yıl hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı: 1 milyarlık servetin mirasçısı oldu
Manisa'da yaşayan 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam'ın yaşamı, sırrının ortaya çıkmasıyla değişti. Tam 43 yıl boyunca yanında hizmetçi olarak çalıştığı iş insanının öz babası olduğunu öğrenen Sağlam, açtığı babalık davasını kazandı. Ayrıca 1 milyar lira değerindeki mirasta hak sahibi oldu.Kaynak: Diğer
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Zorlukaya dünyaya gelen bebeği ilk etapta dere kenarına bıraktı. Daha sonra kararını değiştirerek bebeği geri aldı ve eşi Ümit Etyüzen ile birlikte büyüttü. Kalbiye adı verilen çocuk, Enver Zorlukaya'nın nüfusuna kaydedildi.
TEMİZLİK VE ÇAY İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILDI
İddialara göre Niyazi Üzmez, babası Hasan Üzmez ile işlettiği fabrikada Ümit Etyüzen'i çay ve temizlik işlerinde çalıştırdı. Gerçeğin gizli kalmasını istediği belirtilen Üzmez'in yanında çalışan aile, fabrikanın bekçi lojmanında yaşamını sürdürdü.
GERÇEK ÖLÜMÜNDEN KISA SÜRE ÖNCE ORTAYA ÇIKTI
Kalbiye Sağlam da ilerleyen yıllarda annesi gibi Üzmez ailesinin yanında çalışmaya başladı. Henüz 14 yaşındayken evlenen Sağlam, Manisa'ya taşındı. 28 yaşında eşini kaybetmesinin ardından iki çocuğuyla birlikte yeniden Turgutlu'ya döndü ve uzaktan akrabası olduğunu düşündüğü Niyazi Üzmez'in yanında çalışmayı sürdürdü.
GERÇEK 2022 YILINDA ORTAYA ÇIKTI
Annesi Ümit Etyüzen 1996 yılında yaşamını yitirirken, yıllarca gizli kalan gerçek ise 2022 yılında ortaya çıktı. Restoranda birlikte yemek yedikleri sırada Niyazi Üzmez, çevresindekilerin sık sık "Sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye Sağlam'a biyolojik babası olduğunu söyledi.
DNA İNCELEMESİ GERÇEĞİ KANITLADI
Bunun üzerine Kalbiye Sağlam, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı.
Dava devam ederken Niyazi Üzmez 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından morgda alınan DNA örnekleri ile annesi Ümit Etyüzen'in mezarından alınan numuneler karşılaştırıldı.
BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İzmir Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, Niyazi Üzmez'in Kalbiye Sağlam'ın biyolojik babası olduğu yüzde 99,9 doğruluk oranıyla tespit edildi. Raporun mahkemeye sunulmasının ardından dava Sağlam lehine sonuçlandı.
MİLYARLIK MİRASIN DÖRDÜNCÜ VARİSİ OLDU
Mahkeme kararıyla Kalbiye Sağlam, Niyazi Üzmez'in nüfusuna kaydedildi ve Üzmez soyadını aldı. Böylece iş insanının dördüncü çocuğu olarak miras hakkı kazanan Sağlam, iki tuğla fabrikası ve yaklaşık 30 taşınmazın bulunduğu, değeri yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen servetin ortak mirasçılarından biri oldu.