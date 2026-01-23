Kurumun duyurusuna göre sınav yarın saat 13.45’te başlayacak. İngilizce dilinde yapılacak sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerindeki toplam 47 elektronik sınav merkezinde uygulanacak. Adayların saat 13.30’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Sınav süresince adaylara 80 soruluk test için 180 dakika tanınacak. Engelli adaylar için uygun görülen ek süre hakkı tanınacak. Kimliğini kaybeden, kimlik belgesi olmayan ya da kimlik kartında fotoğraf ile T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026’nın açılış sınavı olan e-YDS’ye 5 bin 277 kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Sınavda emniyet görevlileri dâhil 316 personelin görev alacağını ifade eden Ersoy, “Cumartesi günü İngilizce olarak yılın ilk elektronik yabancı dil sınavını gerçekleştireceğiz. 10 engelli adayımız sınava katılacak ve kendileri için tüm gerekli önlemler alınmıştır. 2026 sınav takviminde farklı dillerde toplam 12 elektronik yabancı dil sınavı yer almaktadır. Sınava girecek adaylara başarı, görev yapacak personele de kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.