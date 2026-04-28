Osmanlı’da Abdülaziz’in padişahlık yaptığı 1868 yılında hizmete başlayan Bursa’daki Memleket Hastanesi’ni Cumhurbaşkanlığı Kararı ile satışa çıkarıldı. 158 yıllık hastane bu şekilde özelleştirmiş olacak.

Sözcü’de yer alan habere göre; iktidarın bu adımı, Bursalı vatandaşların, sağlık çalışanlarının ve siyasilerin tepkisine neden oldu.

HÜSEYİN BAŞ: BÖYLE BİR PARADOKS…

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, hastane satışına dair sert tepkide bulunarak X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Farkındaysanız uzun süredir karşı çıktığımız ve zararlarını anlattığımız özelleştirmelerin son zamanlarda hız kazandığını görüyoruz. Elinde başka bir gelir kalemi kalmayan hükümet, bir yandan vergilerle halka daha çok yüklenirken öte yandan özelleştirmelerle tabiri caizse mirasyedi gibi davranıyor. Özelleştirdikçe daha çok paraya ihtiyaç duyuyorsunuz, daha çok paraya ihtiyaç duydukça özelleştiriyorsunuz. Böyle bir paradoks…”