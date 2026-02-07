6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü Osmaniye ziyaretleriyle geçiren Cumhur İttifakı'nda beklenmedik bir şok yaşandı. Erdoğan'ın mitingde konuşma yaptığı sırada vatandaşların mitingi terk ettiği görüldü.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, o görüntüleri "Artık bindirilmiş kıtalar da yetmiyor…" diyerek paylaştı

"BİNDİRİLMİŞ KITALAR" NE ANLAMA GELİYOR?

Bindirilmiş kıtalar terimi; parti mitingi, kongreler, muhtelif gösteriler, temel atma ve açılış törenleri gibi etkinliklerde rol alan, ilgisi olmadığı halde olay mahalline getirilmiş yapay kalabalıkları temsil ediyor.