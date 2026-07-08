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Kaynak: AA / İHA

Bursa’da çocuklara yönelik önemli bir proje daha hayata geçirildi. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yetenek Evleri Yaz Kulübü Atölyeleri, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri amacıyla başladı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölyelerin ilk dersinde çocuklar, eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken aynı zamanda üretim, sanat ve çevre bilinci alanında önemli kazanımlar elde etti.

ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENİYOR HEM ÜRETİYOR

Yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik eğitim ve atölye çalışmaları düzenleyen Osmangazi Belediyesi, yaz döneminde de çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan projelerini sürdürüyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve sosyal becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yetenek Evleri’nde düzenlenen ilk etkinliklerden biri olan Atık Kazanım Atölyesi, minik katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Atölyede çocuklar, geri dönüştürülebilir malzemeleri yeniden değerlendirerek birbirinden farklı ve özgün tasarımlar hazırladı.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞTA KAZANILIYOR

Günlük hayatta atık olarak görülen malzemelerin farklı şekillerde yeniden kullanılabileceğini öğrenen çocuklar, üretmenin ve yeni eserler ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Atık Kazanım Atölyesi sayesinde küçük yaşta geri dönüşüm alışkanlığı kazanan çocuklar, sürdürülebilir yaşam konusunda da farkındalık sahibi oldu.

Atölyeye katılan çocuklar, “Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği Atık Kazanım Atölyesi’nde geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve atık malzemelerin yeniden kullanılabileceğini öğrendik. Artık evimizde bulunan atıkları geri dönüşüme kazandıracağız. Eğitmenlerimiz sayesinde el becerilerimizi geliştiriyor ve tasarım yapmayı öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

YAZ BOYUNCA FARKLI ATÖLYELER DEVAM EDECEK

Çocukların yaz tatilini eğitici, verimli ve eğlenceli şekilde geçirmesine katkı sağlayan Yetenek Evleri Yaz Kulübü Atölyeleri, yaz boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.

Program kapsamında; orman sanatları atölyesi, masallarla drama atölyesi, origami, makrome ve geleneksel oyunlar gibi birçok farklı çalışma çocuklarla buluşturulacak.

Osmangazi Belediyesi’nin çocuklara yönelik bu projesiyle minik katılımcılar, hem yeni yeteneklerini keşfedecek hem de unutulmaz bir yaz deneyimi yaşayacak.