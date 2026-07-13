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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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‎Alınan bilgilere göre Osmaneli’nin Orhaniye Köyü’nde Ü.A. isimli vatandaşın evinin bahçesinde örtü yangını meydana geldi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

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‎Yangının, ekipler olay yerine ulaşmadan önce ev sahibi Ü.A. tarafından büyümeden söndürüldüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise yaklaşık 20 m2 alanda bilinmeyen sebeple örtü yangını olduğu görüldü.

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‎Söndürülen yangında herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.