Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgilere göre Osmaneli’nin Orhaniye Köyü’nde Ü.A. isimli vatandaşın evinin bahçesinde örtü yangını meydana geldi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangının, ekipler olay yerine ulaşmadan önce ev sahibi Ü.A. tarafından büyümeden söndürüldüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise yaklaşık 20 m2 alanda bilinmeyen sebeple örtü yangını olduğu görüldü.
Söndürülen yangında herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.