Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi, Osman Gökçek’in su zammını iptal ettirdiğine yönelik açıklamalarına sert yanıt vererek, söz konusu mahkeme kararının su fiyatlarını düşürmediği, aksine indirimli tarifeden yararlanan 1 milyon 128 bin abonenin faturasına zam olarak yansıyacağını belirtti.

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE ABONE SUYU ZAMLI KULLANACAK"

Ankara İdare Mahkemesi’nin konut ve iş yerlerine uygulanan tarifeyi usulden bozması üzerine açıklama yapan ABB, kararın faturasının dar gelirliye kesildiğini söyledi. Belediyenin açıklamasına göre indirimli tarifeden yararlanan aboneler suyun metreküpünü 46 TL yerine, karar sonrası 51 TL’den ödemeye başlayacak. Ankara’daki toplam abonelerin yüzde 66’sı (1 milyon 128 bin kişi) bu karardan doğrudan olumsuz etkilenecek. Mahkeme kararı doğrultusunda tarifelerin düzenlenmesiyle faturalara yüzde 10 oranında artış yansıtılacak.

"KARAR ESASA DEĞİL, USULE İLİŞKİN"

Ankara Belediyesi, mahkemenin "su pahalı" olduğu için değil, fiyatlandırma yöntemindeki usul eksikliği nedeniyle iptal kararı verdiğini vurguladı. Açıklamada, "Mahkeme su fiyatı yüksektir dememekte; bu düzenlemenin meclis kararıyla değil, ilgili mevzuattaki yöntemle yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak sonuç değişmemekte, dar gelirlinin indirimi ortadan kalkmaktadır...

'Suya zammı iptal ettirdim' diyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. İşin aslı; dar gelirlinin kullandığı indirimli tarifeyi ortadan kaldırarak suyun daha pahalıya kullanılmasına neden olacaktır. Bu kararın uygulanmasıyla birlikte maalesef 1 milyon 128 bin abonemiz suyu daha yüksek tarifeden kullanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

HAVUZLU VİLLA GÖNDERMESİ

Açıklamada, Osman Gökçek’e yönelik sert eleştirilerde bulunularak, iptal edilen kademeli tarifenin tasarrufu teşvik ettiğini hatırlatarak "Bu karar; suyu tasarruflu kullanan vatandaşı değil, villasının havuzunu doldururken suyu sınırsız tüketenleri sevindirmiştir. Yapılan işlem Ankaralının değil, havuz dolduranların hakkını savunmaktır." denildi.

"SU FİYATI HALA GEÇMİŞ DÖNEMİN ALTINDA"

Ankara Belediyesi yaptığı açıklamada, su fiyatlarının dolar bazındaki tarihsel verilerini de paylaştı.

Buna göre, 2014-2017 Dönemi: 1,7 – 1,8 Dolar

2019-2022 Dönemi: 1 Doların altı

Güncel Durum: 1,02 Dolar

Açıklamada, maliyetlerdeki (elektrik, doğalgaz, işçilik) devasa artışlara rağmen suyun geçmiş döneme göre hala daha düşük fiyata sunulduğunu, kademeli tarife sayesinde düşük tüketim yapan yüzde 85’lik kesimin korunduğunu ifade edildi.

Mahkeme kararının ardından Ankara'da su fiyatlandırmasında usul değişikliğine gidilmesi beklenirken, ABB'nin paylaştığı veriler, "sosyal tarife" olarak adlandırılan düşük fiyatlı kategorinin bu hukuki süreçten zarar göreceği yönünde.