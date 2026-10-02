Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’

Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’

Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem tahmininde günümüz biliminin geldiği noktayı değerlendirdi. Bektaş, depremin yılının, gününün ve büyüklüğünün önceden kesin olarak belirlenemediğini, bunun yerine belirli zaman aralıklarındaki olasılıkların hesaplandığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımda günümüzdeki deprem tahmin yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 2

Bektaş, bir depremin hangi yıl, gün ve büyüklükte gerçekleşeceğinin önceden kesin olarak bilinmesinin bugün hâlâ mümkün olmadığını ifade etti.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 3

Bilimsel yaklaşımın artık belirli bir tarihte deprem olacağını kesin biçimde söylemekten ziyade, fayların davranışlarının incelenmesine odaklandığını belirtti.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 4

Bu kapsamda fayın ne ölçüde kilitli olduğu, ne kadar sürünme (creep) yaptığı, segmentlerin nasıl davrandığı ve gerilmenin ne ölçüde biriktiği gibi unsurların değerlendirildiğini kaydetti.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 5

Bektaş, bu veriler üzerinden belirli bir zaman aralığında deprem meydana gelme olasılığının hesaplandığını aktardı.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 6

Marmara’daki deprem riski açısından da yaklaşımın değiştiğini belirten Bektaş, temel sorunun artık yalnızca “Ne zaman?” sorusundan ibaret olmadığını ifade etti.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 7

Bektaş, bunun yerine Marmara’daki fayın nasıl davrandığının anlaşılmasının önem taşıdığını vurguladı.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 8

Fayın bazı bölümlerinde deprem meydana gelmeden gerçekleşen kaymaların, yani creep hareketinin görülebileceğini belirtti.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 9

Bektaş, aynı fayın hemen yanında güçlü biçimde kilitlenmiş bölümlerin bulunabileceğine dikkat çekti.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 10

Bektaş, söz konusu yapıların M6 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceğini ifade etti.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 11

Bektaş’ın değerlendirmesine göre Marmara’daki fayların farklı bölümlerinin farklı davranışlar göstermesi, deprem tahmininde fayın özelliklerinin ve hareket biçiminin dikkate alınmasını gerektiriyor.

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Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’ - Resim: 12

Bektaş, bu nedenle günümüzdeki bilimsel yaklaşımın belirli bir tarih vererek depremi kesin biçimde öngörmek yerine, fay davranışı ve gerilme birikimi üzerinden olasılık hesaplamaya dayandığını belirtti.

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