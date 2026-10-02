Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımda günümüzdeki deprem tahmin yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Osman Bektaş dikkat çekti: ‘Marmara Depremi’nde asıl soru bu’
Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem tahmininde günümüz biliminin geldiği noktayı değerlendirdi. Bektaş, depremin yılının, gününün ve büyüklüğünün önceden kesin olarak belirlenemediğini, bunun yerine belirli zaman aralıklarındaki olasılıkların hesaplandığını belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Bektaş, bir depremin hangi yıl, gün ve büyüklükte gerçekleşeceğinin önceden kesin olarak bilinmesinin bugün hâlâ mümkün olmadığını ifade etti.
Bilimsel yaklaşımın artık belirli bir tarihte deprem olacağını kesin biçimde söylemekten ziyade, fayların davranışlarının incelenmesine odaklandığını belirtti.
Bu kapsamda fayın ne ölçüde kilitli olduğu, ne kadar sürünme (creep) yaptığı, segmentlerin nasıl davrandığı ve gerilmenin ne ölçüde biriktiği gibi unsurların değerlendirildiğini kaydetti.
Bektaş, bu veriler üzerinden belirli bir zaman aralığında deprem meydana gelme olasılığının hesaplandığını aktardı.
Marmara’daki deprem riski açısından da yaklaşımın değiştiğini belirten Bektaş, temel sorunun artık yalnızca “Ne zaman?” sorusundan ibaret olmadığını ifade etti.
Bektaş, bunun yerine Marmara’daki fayın nasıl davrandığının anlaşılmasının önem taşıdığını vurguladı.
Fayın bazı bölümlerinde deprem meydana gelmeden gerçekleşen kaymaların, yani creep hareketinin görülebileceğini belirtti.
Bektaş, aynı fayın hemen yanında güçlü biçimde kilitlenmiş bölümlerin bulunabileceğine dikkat çekti.
Bektaş, söz konusu yapıların M6 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceğini ifade etti.
Bektaş’ın değerlendirmesine göre Marmara’daki fayların farklı bölümlerinin farklı davranışlar göstermesi, deprem tahmininde fayın özelliklerinin ve hareket biçiminin dikkate alınmasını gerektiriyor.
Bektaş, bu nedenle günümüzdeki bilimsel yaklaşımın belirli bir tarih vererek depremi kesin biçimde öngörmek yerine, fay davranışı ve gerilme birikimi üzerinden olasılık hesaplamaya dayandığını belirtti.