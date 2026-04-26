Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 3-0'lık net skorla mağlup etti.

Derbide attığı golle perdeyi açan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen maç sonu açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN: 'HER RAKİBE GOL ATABİLİRİM'

Attığı gol ve galibiyetle ilgili konuşan Osimhen, "Her derbide olduğu gibi... Biliyorsunuz, her takıma karşı gol atabilirim. Bu benim işim. Bu işi iyi yapıyorum. Takımı tebrik etmek lazım, nasıl hazır olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık." dedi.

'HER MAÇI KAZANMAK İSTEYECEĞİZ'

Şampiyonluk için büyük avantaj yakalasalar da mücadeleyi bırakmayacaklarının sinyalini veren golcü oyuncu, "Samsunspor kaliteli bir rakip. Bundan sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Sezonun iyi bitmesi için her rakibi önemseyeceğiz, her maçı kazanmak isteyeceğiz. Samsunspor zor bir rakip ama biz elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

'GOLÜMÜ ATTIM, İŞİMİ YAPTIM'

Osimhen ayrıca Fenerbahçe'nin maç öncesi kolundaki koruyucu ekipmanla ilgili yaptığı itiraz başvurusu hakkında da şunları söyledi:

"Şahsen çok internete bakmıyorum. Tesise geldiğimde kulüpten biri (kullandığı koruyucu ekipman ile ilgili itiraz) bundan bahsetti. Ben anlamıyorum bu insanları. Ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler ama bundan şikayet ediyorlar. Ben golümü attım, işimi yaptım, elimden geleni yaptım. Benim için önemli olan buydu."