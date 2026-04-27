OLAYLAR

1521 - Filipinler'de Mactan Muharebesi gerçekleşti.

1640 - Evliya Çelebi'nin seyahat programı, Bursa-İstanbul-İzmit güzergâhı ile başladı.[1]

1749 - Handel'in Ateş Oyunları Müziği ilk kez Londra Green Park'ta seslendirildi.

1810 - Beethoven, ünlü eseri Für Elise'yi besteledi.

1865 - Sultana isimli ve 2300 yolcu taşıyan buharlı gemi, Mississippi Nehri'nde infilak ederek battı: 1700 kişi öldü.

1908 - 1908 Yaz Olimpiyatları, Londra'da başladı.

1909 - II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti.

1927 - Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon A.Ş. adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.

1938 - Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk antlaşması imzalandı.

1940 - Köy Enstitüleri'nin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini, kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan Köy Enstitüleri, 1946'dan sonra klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü.

1941 - II. Dünya Savaşı: Alman birlikleri Atina'ya girdi.

1960 - Togo, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1961 - Sierra Leone, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

1965 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'na giderek artan şekilde katılması, Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi.

1978 - Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Davud Han ve Hükûmeti, saatler süren sokak çatışmalarından sonra kanlı bir darbeyle iktidardan düşürüldü.

1981 - Xerox PARC Şirketi, ilk bilgisayar faresini tanıttı.

1988 - Cardiff'te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu, bir dünya rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı.

1993 - Ankara Devlet Tiyatrosu, "kamyon tiyatrosu" uygulamasına başladı.

1994 - Güney Afrika'da siyahi vatandaşların da oy verebildiği ilk demokratik seçimler yapıldı.

2005 - Airbus A380 ilk uçuşunu yaptı.

2007 - Türk Silahlı Kuvvetleri basın açıklaması yaptı. (bkz. E-muhtıra)

2009 - İstanbul'da sabaha karşı 60 ev ve iş yerine baskınlar düzenlendi. Baskınların düzenlendiği evlerden biri olan, Bostancı Emanet Sokak'ta bir apartman dairesinde saat 05:30'da çatışma çıktı. 6 saat süren silahlı çatışmada, Devrimci Karargâh yöneticisi Orhan Yılmazkaya, çatışma sırasında başından vurulan Mazlum Şeker ve Polis Amiri Semih Balaban öldü. Çatışmada aynı zamanda 7 polis de yaralandı.

2009 - TBMM tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2010 - Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir Alman vatandaşı olan Aygül Özkan, Bakan oldu.

2016 - 469219 Kamoʻoalewa asteroiti keşfedildi.

DOĞUMLAR

MÖ 81 - Decimus Junius Brutus Albinus, Romalı siyasetçi ve general (ö. MÖ 43)

1593 - Mümtaz Mahal, Babür İmparatorluğu'nun 5. Hükümdarı Şah Cihan'ın en gözde eşi (ö. 1631)

1737 - Edward Gibbon, İngiliz tarihçi (ö. 1794)

1748 - Adamantios Korais, çağdaş Yunan edebiyat dilinin geliştirilmesine öncülük eden hümanist bilgin (ö. 1833)

1759 - Mary Wollstonecraft, İngiliz yazar (ö. 1797)

1791 - Samuel Finley Breese Morse, Amerikalı mucit (ö. 1872)

1812 - Friedrich von Flotow, Alman müzisyen ve opera bestecisi (ö. 1883)

1820 - Herbert Spencer, İngiliz felsefeci (ö. 1903)

1822 - Ulysses S. Grant, Amerikalı general, siyasetçi ve ABD'nin 18. Başkanı (ö. 1885)

1856 - Tongzhi, Qing Hanedanı (Mançu) imparatoru (ö. 1875)

1857 - Theodor Kittelsen, Norveçli ressam (ö. 1914)

1876 - Claude Farrère, Fransız yazar (ö. 1957)

1903 - Rikkat Kunt, Türk tezhip sanatçısı (ö. 1986)

1913 - Philip Hauge Abelson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2004)

1922 - Jack Klugman, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2012)

1930 - Pierre Rey, Fransız yazar (ö. 2006)

1932 - Anouk Aimée, Fransız sinema oyuncusu

1932 - Derek Minter, İngiliz motosiklet yarışçısı (ö. 2015)

1935 - Theodoros Angelopoulos, Yunan film yönetmeni (ö. 2012)

1937 - Sandy Dennis, Amerikalı aktris (ö. 1992)

1939 - Judy Carne, İngiliz oyuncu (ö. 2015)

1941 - M. Fethullah Gülen, Türk emekli vaiz, FETÖ lideri (ö. 2024)

1944 - Cuba Gooding Senior, Amerikalı soul şarkıcısı (ö. 2017)

1948 - Frank Abagnale, 1960'lı yıllarda çek dolandırıcısı

1948 - Nil Burak, Kıbrıs Türkü şarkıcı

1948 - Josef Hickersberger, Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör

1951 - Hülya Darcan, Türk oyuncu

1951 - Ace Frehley, Amerikalı müzisyen (ö. 2025)

1952 - George Gervin, Amerikalı eski profesyonel baketbolcu

1954 - Frank Bainimarama, Fijili siyasetçi ve deniz subayı

1955 - Eric Schmidt, Amerikalı yazılım mühendisi, iş insanı ve Alphabet Inc

1956 - Kevin McNally, İngiliz oyuncu

1956 - Ramazan Kurtoğlu, Türk akademisyen, ekonomist ve Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı

1959 - Andrew Z. Fire, Amerikalı biyoloji profesörü

1963 - Russell T Davies, Galli yapımcı ve senaryo yazarı

1966 - Yoşihiro Togaşi, bir mangaka

1967 - Willem-Alexander, Hollanda Krallığı'nın 7. Kralı

1969 - Cory Booker, Amerikalı siyasetçi

1972 - Haruna Yukawa, Japon savaş muhabiri (ö. 2015)

1972 - Mehmet Kurtuluş, Türk kökenli Alman oyuncu

1972 - Silvia Farina Elia, İtalyan tenisçi

1972 - Zekeriya Güçlü, Türk güreşçi (ö. 2010)

1976 - Sally Cecilia Hawkins, İngiliz oyuncu

1976 - Walter Pandiani, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör

1978 - Neslihan Yeşilyurt, Türk yönetmen

1979 - Vladimir Kozlov, Ukraynalı oyuncu, profesyonel güreşçi ve film yapımcısı

1983 - Francis Capra, Amerikalı oyuncu

1984 - Patrick Stumph, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, prodüktör, aktör ve müzik eleştirmeni

1985 - Sheila Vand, Amerikalı oyuncu

1986 - Jenna Coleman, İngiliz oyuncu

1986 - Dinara Safina, Rus tenis oyuncusu

1987 - Sezar Akgul, Türk serbest stil güreşçi

1987 - Fei, Çinli şarkıcı ve oyuncu

1987 - William Moseley, İngiliz oyuncu

1988 - Güliz Ayla, Türk şarkıcı ve şarkı yazarı

1988 - Lizzo, Amerikalı şarkıcı

1988 - Nicky Jam, İspanyol şarkıcı

1989 - Lars Bender, Alman eski millî futbolcu

1989 - Sven Bender, Alman futbolcu

1989 - Nusret Yıldırım, Türk basketbolcu

1990 - Can Çelebi, Türkiye A Milli Hentbol Takımı oyuncusu

1990 - Robin Bengtsson, İsveçli şarkıcı

1991 - Isaac Cuenca, İspanyol futbolcu

1995 - Nick Kyrgios, Avustralyalı tenis oyuncusu

1996 - Berk Uğurlu, Türk basketbolcu

1996 - Ko Shimura, Japon futbolcu

1997 - Evren Korkmaz, Türk futbolcu

1998 - Ahmet Canbaz, Türk futbolcu

2005 - Mathys Tel, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

630 - III. Erdeşîr, 628-630 yılları arasındaki Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarı (d. 621)

1272 - Zita, İtalyan Hristiyan azize (d. 1212)

1353 - Simeon Ivanovich Gordiy, 1340-1353 yılları arasında hüküm süren Moskova Büyük Prensi (d. 1316)

1463 - Kievli İsidoros, Paleologos Hanedanı'nın üyesi olan Rum Ortodoks patriği, Katolik kardinali, diplomat (d. 1385)

1521 - Ferdinand Magellan, Portekizli kâşif ve denizci (d. 1480)

1702 - Jean Bart, Fransız oramiral ve korsan (d. 1650)

1825 - Dominique Vivant Denon, Fransız sanatçı, ressam, diplomat ve yazar (d. 1747)

1882 - Ralph Waldo Emerson, Amerikalı yazar ve düşünür (d. 1803)

1893 - John Ballance, Yeni Zelandalı siyasetçi (d. 1839)

1894 - Charles Laval, Fransız ressam (d. 1862)

1915 - Alexander Scriabin, Rus besteci (d. 1872)

1937 - Antonio Gramsci, İtalyan düşünür, siyasetçi ve Marksist teorisyen (d. 1891)

1938 - Edmund Husserl, Alman filozof (d. 1859)

1969 - René Barrientos, Bolivya Devlet Başkanı (d. 1919)

1972 - Kwame Nkrumah, Gana bağımsızlık lideri ve Cumhurbaşkanı (d. 1909)

1977 - Güner Sümer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1936)

1977 - Naşit Hakkı Uluğ, Türk gazeteci ve Milletvekili (d. 1902)

1979 - Celal Atik, Türk güreşçi ve Dünya ve Olimpiyat şampiyonu (d. 1918)

1980 - Mario Bava, İtalyan film yönetmen (d. 1914)

1981 - Mübin Orhon, Türk ressam (d. 1924)

1981 - Münir Nurettin Selçuk, Türk ses sanatçısı ve besteci (d. 1900)

1997 - Arif Sami Toker, Türk bestekâr (d. 1926)

1998 - Carlos Castaneda, Peru doğumlu Amerikalı yazar (d. 1925)

1999 - Al Hirt, Amerikalı trompetçi (d. 1922)

2002 - Ruth Handler, Amerikalı oyuncak üreticisi Mattel şirketinin başkanı iş insanı (d. 1916)

2007 - Mstislav Rostropovich, Rus çellist ve orkestra yönetmeni (d. 1927)

2009 - Frankie Manning, Amerikalı dansçı ve koreograf (d. 1914)

2011 - Arman Kırım, Türk akademisyen ve yazar (d. 1954)

2014 - Vujadin Boškov, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2014 - Micheline Dax, Fransız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1924)

2014 - Andrea Parisy, Fransız oyuncu (d. 1935)

2014 - Turhan Tezol, Eski profesyonel basketbolcu (d. 1932)

2015 - Jay Appleton, İngiliz coğrafyacı ve doğabilimci (d. 1919)

2015 - Suzanne J. Crough, Amerikalı oyuncu (d. 1963)

2015 - Verne Gagne, Eski Amerikalı profesyonel güreşçi ve antrenörü (d. 1926)

2015 - Andrew Lesnie, Avustralyalı görüntü yönetmeni (d. 1956)

2016 - Gabriele Sima, Avusturyalı opera şarkıcısı (d. 1955)

2017 - Vito Acconci, Amerikalı tasarımcı, mimar ve sanatçı (d. 1940)

2017 - Nikolai Arefyev, Rus millî futbolcu (d. 1979)

2017 - Vinod Khanna, Hint oyuncu ve film yapımcısı (d. 1946)

2018 - Álvaro Arzú, Guatemalalı eski Devlet Başkanı ve siyasetçi (d. 1946)

2018 - Earl Balfour, Eski Kanadalı buz hokeyi oyuncusu (d. 1933)

2018 - Maya Kuliyeva, Türkmenistanlı opera sanatçısı (d. 1920)

2018 - Paul Junger Witt, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı (d. 1941)

2019 - Bart Chilton, Amerikalı bürokrat (d. 1960)

2019 - Aleksey Lebed, Rus asker ve siyasetçi (d. 1955)

2019 - Negasso Gidada, Etiyopyalı doktor ve siyasetçi (d. 1943)

2020 - Marina Bazanova, Sovyet hentbolcu (d. 1962)

2020 - Mark Beech, İngiliz yazar, gazeteci, eleştirmen ve yayımcı (d. 1959)

2020 - Asdrubal Bentes, Pará eyaletinden Brezilyalı politikacı ve avukat (d. 1939)

2020 - Zafar Rasheed Bhatti, Pakistanlı gazeteci (d. 1950)

2020 - Francesco Perrone, İtalyan uzun mesafe koşucusu (d. 1930)

2020 - Troy Sneed, Amerikalı gospel müzisyeni (d. 1967)

2020 - Chavalit Soemprungsuk, Taylandlı ressam, heykeltıraş ve matbaacı (d. 1939)

2020 - Nur Yerlitaş, Türk moda tasarımcısı (d. 1955)

2020 - Dragutin Zelenović, Sırbistan'ın eski Başbakanı (d. 1928)

2021 - Jan Stefan Gałecki, Polonyalı Roma Katolik piskopos (d. 1932)

2021 - Aristóbulo Istúriz, Venezuelalı siyasetçi ve akademisyen (d. 1946)

2021 - Kahi Kavsadze, Sovyet-Gürcü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1935)

2022 - Carlos García Cambón, Arjantinli profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1949)

2022 - Bernard Pons, Fransız siyaset adamı (d. 1926)