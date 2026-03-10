Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçının ardından duygularını paylaştı.

Nijeryalı futbolcu, "Bu formayla her zaman çok mutluyum. Bu forma benim için çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim." dedi.

Kendisi için hazırlanan koreografiyle ilgili konuşan Osimhen, "Annemi çok küçük yaşta kaybettim. Bu yüzden benim için çok anlamlı. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Liverpool ile oynanacak rövanş maçı hakkında da konuşan Osimhen, "Bugün çok iyi bir iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Şimdiye kadar da iyi bir performans sergiledik." dedi.